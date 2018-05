Tragédie de Lac-Mégantic : une nouvelle ressource dédiée entièrement aux jeunes de la région

Alors qu'on apprenait en octobre dernier que de plus en plus de jeunes de Lac-Mégantic étaient en détresse psychologique, voilà que le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé de financer une nouvelle ressource pour venir en aide à ces jeunes.

Un intervenant social travaillera pour le ministère, mais se consacrera entièrement aux jeunes de la polyvalente Montignac de Lac-Mégantic.

On ne peut pas se le cacher. Il y a des jeunes, au moment où l’on se parle, qui souffrent. Dre Mélissa Généreux, directrice de la Santé publique en Estrie

Des statistiques qui en disent long

Cette enquête de santé, réalisée à l’hiver 2017 auprès de 1000 jeunes Méganticois âgés de 10 à 25 ans, a été déposée lundi au Congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) qui se déroule à l'Université du Québec à Chicoutimi.

Parmi les résultats de cette enquête, on y apprend que la crainte d’un autre déraillement est toujours présente chez ces derniers. Plus de 39 % des jeunes du secondaire qui ont été exposés à la tragédie ferroviaire ont aussi pensé au suicide dans l’année précédant le sondage.