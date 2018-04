Transport scolaire : grève dans certains secteurs du Grand Montréal

Les parents d'environ 4000 élèves fréquentant les écoles des commissions scolaires des Trois-Lacs, à Vaudreuil-Dorion, et Lester-B.-Pearson, à Dorval, doivent trouver des solutions pour reconduire leurs enfants à l'école lundi, en raison d'une grève générale illimitée des chauffeurs d'autobus desservant ces secteurs.

Les grévistes sont des travailleurs des Autobus Lucien Bissonnette, syndiqués par les Teamsters, qui sont mécontents des dernières offres salariales reçues de leur employeur. Ces offres, jugées insuffisantes, ont été rejetées à 78 % en assemblée générale.

« C’est la première grève depuis plus de trois décennies, donc les travailleurs sont très déçus de la tournure des événements », a commenté lundi matin le directeur des communications des Teamsters, Stéphane Lacroix. « Mais là, ils sont contraints de le faire pour la simple et unique raison que les offres patronales sont tellement insuffisantes que ça n'égale même pas l'indice des prix à la consommation. »

On offre des augmentations qui tournent autour de 1 %, 1,5 %, par année, ce qui est nettement insuffisant. L'indice des prix à la consommation, l’année dernière seulement, était de 1,8 %. Alors ces travailleurs, travailleuses, s’appauvrissent, et c’est la raison pour laquelle ils sont en conflit de travail. Stéphane Lacroix, directeur des communications des Teamsters

Les chauffeurs d'autobus des deux commissions scolaires font actuellement entre 20 000 $ et 25 000 $ par année, précise M. Lacroix. Ils ont tenté d'éviter le conflit de travail, dit-il, mais en vain. Un préavis de grève lancé il y a plusieurs semaines n'a rien changé à la situation.

« On a tenté des réunions de la dernière chance, repoussé la grève, mais ça n’a rien donné », résume-t-il. « Les négociations sont dans une impasse au moment où on se parle. »

Selon Stéphane Lacroix, il y a un risque que le conflit de travail pourrait s'installe dans la durée

On prévoit que s’il y a une convocation de rencontre pour reprendre les pourparlers, ça ne se fera pas avant plusieurs jours, si ça se fait. C’est une grève générale illimitée; on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça se termine. Auteur

Pas de grève sur la Rive-Sud

La grève a cependant été évitée chez deux transporteurs scolaires de la Rive-Sud, après que des chauffeurs d'autobus de Sogesco oeuvrant pour Autobus Rive-Sud à Sainte-Julie et à Longueuil eurent approuvé leur nouveau contrat de travail.

Les travailleurs de la division Sainte-Julie ont accepté à l'unanimité une nouvelle convention collective de trois ans comprenant des augmentations salariales de 7,5 %, tandis que les seconds ont approuvé à 70 % un contrat de travail de cinq ans assorti d'une hausse de salaire de 11,5 %.

Ces deux transporteurs desservent des écoles des commissions scolaires Marie-Victorin, Des Grandes Seigneuries et des Patriotes, mais aussi la Commission scolaire de Montréal pour le transport adapté..

« On parle d’augmentations de salaire de 3 %, de 2 % par année. Donc les transporteurs scolaires ont les argents pour payer les travailleurs et les travailleuses. Et c’est ce que les gens de Lucien Bissonnette lancent comme message ce matin », a commenté Stéphane Lacroix des Teamsters.