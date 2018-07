Trois enfants, trois adultes morts dans une collision

Six personnes sont mortes dans un accident sur la route 4 vendredi en fin d'après-midi près d'Elrose, une municipalité située à environ 150 km au sud-ouest de Saskatoon.

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ayant été appelée vers 16 h 35, deux VUS sont entrés en collision de plein fouet.

Parmi les victimes, on compte la conductrice du premier véhicule âgée de 71 ans. Deux adultes de 26 et 28 ans et trois enfants âgés de 6, 4 et 2 ans se trouvaient dans le second VUS, dit la GRC.

La famille était originaire des environs de Rosetown.

Les noms des six victimes n'ont pas été rendus publics.

Des spécialistes en reconstitution d’accidents mettront du temps avant de déposer leur rapport, disent les autorités. Un soutien psychologique est également proposé aux agents de police.