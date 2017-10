Trois nouvelles plaintes déposées contre Gilbert Rozon

L'actrice Patricia Tulasne, l'animatrice Pénélope McQuade et la réalisatrice de cinéma Lyne Charlebois portent plainte au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon, a appris Radio-Canada.

La semaine dernière, la comédienne Patricia Tulasne a raconté à Radio-Canada qu’elle avait été agressée sexuellement par le producteur en 1994, après une soirée dans un restaurant montréalais en sa compagnie.

La comédienne n'avait pas encore porté plainte à la police, et avait dit ne jamais avoir parlé de son histoire à personne.

Je ressentais la honte et la culpabilité qu'il aurait dû ressentir, mais que visiblement, il ne ressentait pas.

Mercredi dernier, Pénélope McQuade, Lyne Charlebois ainsi que sept autres femmes avaient révélé au quotidien Le Devoir et à la station de radio 98,5 FM avoir été harcelées ou agressées par le fondateur de Juste pour rire. Les actes allégués s'échelonneraient sur une période de trois décennies.

Mme McQuade a raconté que M. Rozon avait tenté de l’agresser dans une salle de bain du musée Juste pour rire, en 1998, alors qu’elle était chroniqueuse à l’émission Salut bonjour!

Je file en direction de la salle de bain, j'ouvre la lumière et tout de suite après moi je sens quelqu’un qui entre. Je vois la lumière se fermer et j’entends la porte se barrer et quelqu’un que j’ai aperçu qui était Gilbert Rozon. J’aimerais dire enlacée, mais c’est un terme trop tendre pour ce qui s’est passé. Il s’est jeté sur moi.

Extrait de l'entrevue accordée par Pénélope McQuade à 98,5 FM