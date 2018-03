Trump perd son principal conseiller économique

Banquier de Wall Street devenu l'architecte de la réforme fiscale de Donald Trump, le principal conseiller économique du président des États-Unis, Gary Cohn, démissionne, a annoncé mardi la Maison-Blanche.

Vu comme un rempart contre les courants protectionnistes au sein de l'administration Trump, M. Cohn quitte ses fonctions au moment où le président menace d'imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium et affirme que les guerres commerciales sont « bonnes et faciles à gagner ».

Plus de détails à venir.