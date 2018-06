Un album surprise pour Beyoncé et Jay-Z

Beyoncé et Jay-Z ont surpris leurs amateurs avec un nouvel album, Everything Is Love, lancé sans avertissement sur la plateforme de diffusion en ligne Tidal.

Les neuf pièces du cet opus sont apparues samedi en exclusivité sur le service qui appartient en partie au rappeur, après que la chanteuse en eut fait l'annonce sur son compte Twitter. Un dixième titre bonus (Salud) est également sorti sur la plateforme Tidal.

En moins d’une demi-heure, les 15 millions d’abonnés Twitter de Beyoncé ont partagé ou « aimé » la publication plus de 20 000 fois.Celle surnommée « Queen Bey » prouve à nouveau qu’elle fait fi de la publicité. Son album Lemonade, sorti en 2016, avait également été lancé avec un minimum de promotion. Trois ans plus tôt, la chanteuse nous offrait un album éponyme sans crier gare.

Sur Everything Is Love, on peut entendre la chanteuse rapper plus souvent qu’à l’habitude.

Un vidéoclip de la pièce Apes**t, filmé au musée du Louvre, à Paris, et mettant en vedette le célèbre couple, a été mis en ligne sur YouTube le même jour.

Dans ce morceau, Jay-Z s’en prend à l’organisation des prix Grammy. Favori lors de la cérémonie de février dernier, avec huit nominations pour son dernier opus, 4:44, Jay Z était finalement reparti les mains vides.

Le duo de Mr. et Mme Carter est présentement en tournée pour On The Run II, qui doit s’arrêter une seule fois au Canada – à Vancouver, le 2 octobre prochain.