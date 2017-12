Un autobus banalisé pour contrôler l'utilisation du cellulaire au volant

Des contrôleurs routiers de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ont mené mercredi une opération spéciale afin de contrer l'utilisation du cellulaire au volant en utilisant un autobus banalisé – une méthode d'inspection « en hauteur » qui leur permet de mieux voir si les automobilistes ont posé leur téléphone sur leur cuisse pour échapper aux regards des policiers.

L'autobus, à bord duquel se trouvait une dizaine d'agents, a sillonné pendant quelques heures les autoroutes du Grand Montréal, escorté par des patrouilles de la Sûreté du Québec (SQ), qui s'occupaient d'intercepter les véhicules de promenade, et de Contrôle routier Québec, une agence de services rattachée à la SAAQ dont la mission est de surveiller et de contrôler le transport routier de personnes et de biens au Québec.

En tout, 32 constats d'infraction ont été donnés à différents automobilistes et camionneurs. Certains tenaient même leur téléphone à deux mains pour texter et conduisaient avec leurs coudes. Les conducteurs ne portant pas leur ceinture de sécurité étaient également sanctionnés.

Ce genre d'opération se déroule « quelques fois par année », selon l'agente Marie-Josée Michaud, de Contrôle routier Québec.

« Si vous baissez les yeux de quatre à six secondes, juste le temps d'écrire "Je vais être à la maison chéri", vous venez de traverser un terrain de football au complet les yeux fermés, illustre-t-elle. Alors, imaginez tout ce qui vient de se passer autour de vous pendant ce temps-là. »

Interdite, l'utilisation du téléphone cellulaire au volant est passible d'une amende de 80 $ plus les frais. Les contrevenants se voient en outre imposer quatre points d'inaptitude. Ainsi, les titulaires de permis d'apprenti conducteur et de permis probatoires pris en flagrant délit perdent automatiquement le droit de conduire pour au moins trois mois, voir plus s'il ne s'agit pas de leur première infraction.

L'amende est similaire pour les conducteurs qui circulent sans avoir attaché leur ceinture de sécurité. Ils se voient quant à eux punis de trois points d'inaptitude.