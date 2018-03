Un cinquième colis piégé explose au Texas

Un colis piégé a explosé mardi après minuit dans un centre de distribution de FedEx à Schertz, au Texas, faisant un blessé. La déflagration survient un peu plus de 24 heures après qu'un quatrième colis piégé attribué à un « poseur de bombes en série » eut explosé à Austin, à 100 km plus au nord.

Des agents du FBI et du Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF), déjà impliqués dans l’enquête sur les explosions d’Austin, sont rapidement arrivés sur les lieux pour prêter main-forte aux policiers de Schertz.

Personne n’a confirmé avec certitude que la plus récente explosion est liée aux quatre précédentes, qui ont fait 2 morts et 4 blessés, mais une porte-parole du FBI à San Antonio, Michelle Lee, a admis à CNN, que la police fédérale « soupçonne » que c'est bel et bien le cas.

Les trois premières explosions recensées à Austin - l'une survenue le 2 mars, les deux autres, le 12 - étaient toutes attribuables à des colis piégés qui avaient été livrés en personne, et non par un service de livraison reconnu, devant des résidences de l'est de la ville. Elles ont fait deux morts et deux blessés.

La quatrième explosion, qui a fait deux autres blessés dimanche soir, s'est toutefois produite dans le sud-ouest d'Austin. Les autorités policières ont révélé lundi que l'artificier en cause avait utilisé un dispositif de déclenchement « un peu plus sophistiqué » que pour les trois premières bombes, possiblement un fil-piège tendu en travers du trottoir.

« Le ou les suspects auxquels nous avons affaire ont un niveau de sophistication peut-être plus élevé que nous ne le pensions au départ, au regard de ce changement de méthode vers un dispositif plus élaboré », a commenté le chef de la police d'Austin, Brian Manley.

« Nous avons clairement affaire à ce qui nous semble être un poseur de bombes en série » a aussi dit le chef Manley, en précisant que les autorités croient que l'individu en question frappe « au hasard », sans viser quiconque en particulier.

Plus de détails à venir.