Un déraillement de train fait au moins 3 morts dans l’État de Washington

Le déraillement d'un train de passagers a fait au moins trois morts, dans l'État de Washington, lundi, selon un responsable du service des incendies de la ville de DuPont. La tragédie s'est produite à 65 km au sud de Seattle, peu après 7 h 30, alors que le train empruntait un pont surplombant l'autoroute I-5, a indiqué la compagnie Amtrak.

Selon le chef du service des incendies, Larry Creekmore, plus de 100 personnes ont été transportées à l’hôpital.

Le bilan pourrait s’alourdir, puisqu’au moins deux personnes se trouvent dans un état critique et 11 autres ont été grièvement blessées, selon des représentants des hôpitaux de la région.

Lors d'un point de presse, un employé du bureau du shérif du comté de Pierce, Ed Troyer, a évoqué une scène « vraiment horrible ».

Le déraillement s’est produit dans la petite municipalité de DuPont, qui compte quelque 10 000 habitants, au nord de la ville d’Olympia, la capitale de l’État. Une photo de l’accident montre au moins un wagon tombé sur la principale autoroute reliant Olympia à Tacoma, dans cet État du nord-ouest des États-Unis.

« Nous venions de passer la ville de DuPont et je pense qu'on arrivait dans une courbe », a témoigné Chris Karnes, un passager du train, à la télévision locale.

Tout à coup, on a entendu des grincements et on s'est sentis descendre une colline. Puis on a été propulsés sur le siège devant nous, les fenêtres ont explosé, on s'est arrêtés, de l'eau coulait du train et les gens hurlaient.

Chris Karnes, un passager du train