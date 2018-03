Un étudiant de l’Université Bishop’s meurt dans un accident en République dominicaine

La semaine de relâche a pris une tournure dramatique pour une trentaine d'étudiants de l'Université Bishop's partis en République dominicaine. L'un des leurs, Ben Houtman, 21 ans, a perdu la vie dans un accident dans la nuit de vendredi à samedi.

« Je n'ai pas encore les détails, mais il est la seule victime de cet accident », confirme le recteur de l'Université Bishop's, Michael Goldbloom. Pour soutenir les étudiants sur place, la doyenne des affaires étudiantes, Stine Linden-Andersen, a pris l'avion dimanche pour les rejoindre en République dominicaine.

La famille du jeune homme a également fait le voyage de la Colombie-Britannique après avoir appris la triste nouvelle.

« Nous sommes de tout cœur avec la famille de Ben et ses amis, a indiqué par voie de communiqué, dimanche, la direction de l'Université Bishop's. Ben était un jeune homme rassembleur, positif et extrêmement réfléchi. Il jouissait d’un large cercle d'amis et s'assurait toujours que personne ne se sente exclu. »

Hommage à venir

Même si Ben Houtman étudiait à l'École de gestion Williams, le recteur anticipe des répercussions pour l'ensemble des étudiants.

« L'une des grandes forces de Bishop's, c'est sa taille humaine, et cela veut dire que les étudiants des différentes classes se connaissent. [...] Ce sera un impact important pour notre communauté. Dès que les étudiants reviendront de République dominicaine, nous allons sûrement faire quelque chose en tant que communauté pour honorer sa mémoire », a-t-il assuré.

Un soutien psychologique est également offert à tous les étudiants qui en ressentent le besoin.