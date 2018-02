Un homme parti à la dérive dans la rivière Petitcodiac est secouru

Les premiers répondants ont réussi à atteindre un homme qui était parti à la dérive sur une plaque de glace, tôt jeudi matin, dans la rivière Petitcodiac, à la hauteur du centre-ville de Moncton.

Des passants avaient signalé l'homme qui dérivait rapidement dans la rivière, à marée descendante.

Une opération de secours de grande ampleur a été déclenchée. Des dizaines de pompiers se sont précipités sur les berges de la rivière. Ils ne pouvaient toutefois pas mettre de bateau à l'eau, puiqu'il n'y a pas d'endroit sécuritaire, à Moncton, pour ce faire.

Ils ont lancé à certains moments des cordes à l'homme, qui ne les a pas attrapées.

Les pompiers de Moncton ont communiqué avec la Garde côtière et avec leurs homologues d’Alma dans l’espoir qu’ils puissent remonter la rivière en bateau pour secourir l’homme à la dérive.

Mais finalement, l'homme a atteint un endroit marécageux de la rivière où les premiers répondants ont pu l'atteindre. Une ambulance l'attendait sur la rive.

L'opération s'est déroulée en pleine heure de pointe et a grandement perturbé la circulation sur certaines de grandes artères de Moncton et de Dieppe : les rues Main, Champlain, Acadie et Amirault.