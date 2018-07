Un plongeur de la Colombie-Britannique a participé au sauvetage dans la grotte thaïlandaise

Un homme de Langley, en Colombie-Britannique, était parmi l'équipe de plongeurs internationaux qui a réussi l'évacuation de 12 adolescents et de leur entraîneur de 25 ans de la grotte en Thaïlande où ils étaient coincés depuis 17 jours.

Un texte d'Eva Uguen-Csenge

Erik Brown faisait partie d’une équipe en soutien aux quatre plongeurs britanniques en tête de la mission et a joué un rôle actif pendant chacun des trois jours où se sont déroulées des opérations de sauvetage.

« Honnêtement je n’ai jamais vécu une telle situation et je ne pense pas que d’autres l’ont vécue », a-t-il raconté à CBC News mercredi matin.

Les quatre derniers garçons de l’équipe de soccer et leur entraîneur ont été évacués mardi matin de la grotte inondée.

Pendant plusieurs jours, les conditions difficiles dans la grotte ont forcé les secouristes à repousser l'opération d'évacuation.

M. Brown décrit en effet des « fissures de 30 centimètres de large à travers desquelles il fallait se faufiler afin d'avancer dans la grotte, et tu ne peux vraiment pas voir ta main devant ton visage ».

Le plongeur s’est rendu au sud de la Thaïlande le jour avant la découverte des garçons par les sauveteurs.

« Quand je suis arrivé ici, j’ai fait ma première plongée et j’ai vu la première section qui consiste en une plongée de 25 minutes à travers de la boue, essentiellement… Je sentais qu'il y avait très peu de chance que ça marche. »

Il a fallu 11 heures pour faire l’aller-retour entre l’endroit où les garçons étaient coincés et l’extérieur de la grotte. Le trajet a été effectué trois fois puisque seulement quelques garçons pouvaient être évacués à la fois.

Il fallait porter tes bottes et ta combinaison 24 heures sur 24. Erik Brown

Erik Brown attribue le succès de la mission improbable aux membres des forces armées australiennes et américaines, à la marine thaïlandaise et aux plongeurs britanniques qui ont travaillé de concert pour planifier et effectuer l’évacuation.

« C’est extraordinaire ce que ces gars ont pu accomplir et j’étais content de pouvoir les soutenir. »

« Toute plongée comme celle-ci dépend du travail d’équipe », insiste-t-il.

Le Britanno-Colombien compte maintenant rejoindre sa famille au Canada et profiter d'une période de repos.