Un puissant séisme au Mexique fait au moins 217 morts

Le bilan s'alourdit d'heure en heure au Mexique, où au moins 217 personnes ont été tuées mardi par un tremblement de terre de magnitude 7,1 qui a en outre causé d'importants dommages à Mexico.

Les secouristes et les citoyens poursuivent les recherches mercredi dans les décombres d’immeubles effondrés pour tenter de retrouver des survivants. Le dernier bilan des autorités fait état d’au moins 217 morts, dont 32 enfants ensevelis sous leur école.

Les élèves de 7 à 13 ans ont perdu la vie avec 5 professeurs lorsque l'école Enrique Rebsamen de Mexico s'est effondrée sous l'effet de la secousse tellurique. Une trentaine d'élèves et de professeurs manquent toujours à l'appel. De nombreux parents désespérés ont accouru sur les lieux pour tenter d'avoir des nouvelles de leurs enfants disparus.

Une lueur d'espoir est apparue mercredi matin pour certains après que les secouristes eurent réussi à établir un contact avec une professeure et deux élèves toujours en vie qui sont coincés sous les décombres.

Des dizaines de personnes sont mortes dans la capitale mexicaine jusqu'ici, où on dénombre une cinquantaine d’immeubles effondrés, selon le directeur de la Protection civile, Luis Felipe Puente. Les autres victimes se trouvent dans les villes et localités environnantes.

Le volcan Popocatepetl, à 70 kilomètres au sud-est de Mexico, est entré en éruption au moment du séisme. Dans le village d'Atzitzihuacan, sur les versants du volcan, 15 personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une église, pendant la messe, a annoncé le gouverneur de l'État de Puebla, Jose Antonio Gali.

Il s’agit du deuxième tremblement de terre d’importance à secouer le Mexique en deux semaines. Le 7 septembre dernier, 96 personnes ont été tuées par un séisme de magnitude 8,1 dans les États d’Oaxaca et du Chiapas.

Ironiquement, ce puissant séisme est survenu quelques heures à peine après des exercices d'évacuation menés chaque année par la sécurité civile dans tout le pays en mémoire des 10 000 victimes du tremblement de terre qui avait dévasté la capitale mexicaine, le 19 septembre 1985.

On avait fait un exercice deux heures plus tôt, comme on le fait chaque année. Tout le monde était sorti de la délégation vers 11 heures [pour l’exercice] en même temps pour commémorer l’important séisme d’il y a 32 ans. Quelques heures plus tard, nous avons eu un vrai séisme.

Johanne Desnoyers, Déléguée générale du Québec par intérim à Mexico