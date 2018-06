Une œuvre de Banksy a-t-elle été volée à Toronto? La police enquête

Une œuvre de l'exposition de l'artiste anonyme Banksy, qui a ouvert ses portes à Toronto mercredi aurait été volée. La Police de Toronto affirme avoir ouvert une enquête.

L’exposition est organisée et présentée par Steve Lazarides, l’ancien agent de l’artiste. Ni lui, ni l’équipe de publicistes n’a voulu commenter sur l’affaire.

La Police de Toronto affirme avoir reçu samedi La police a reçu samedi un reportage sur une possible peinture volée de l'exposition Sterling Road, où l'exposition The Art of Banksy, d'une valeur de 35 millions de dollars, fait ses débuts dans le cadre d'une course nord-américaine plus importante.

La police n'a jusqu'ici publié aucun autre détail que celui de dire que la 11e Division enquête.