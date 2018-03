Une coalition de mères canadiennes dénonce l’inaction des écoles face aux cas d’intimidation

Une dizaine de mères dans trois provinces unissent leur voix pour demander l'intervention du premier ministre du Canada. Selon ces parents d'enfants qui auraient été intimidés, les lois provinciales pour lutter contre l'intimidation sont contournées ou ne sont tout simplement pas appliquées par les écoles.

Un texte de Lisa Marie Fleurent

Des dizaines de messages électroniques et de textos ont été échangés entre quatre mères du Québec, cinq de l’Ontario et une de l’Île-du-Prince-Édouard.

Leurs histoires, ou plutôt celles de leurs enfants sont tristement semblables. Pendant des mois, voire des années, leurs enfants auraient été la cible d’intimidation.

Chansonnettes blessantes, coups, embuscade et fracture de la jambe, voici quelques exemples de la violence vécue dans les écoles primaires du pays, racontent-elles.

Un cri du coeur national

L’inaction des écoles, des conseils ou commissions scolaires et des gouvernements provinciaux, disent-elles, les force aujourd’hui à s’unir et à presser Justin Trudeau d’agir.

Et puis là, c'est le grand cri du coeur qu'on essaie de faire et on s'aperçoit que c'est un peu partout la même chose.

Christine Gingras, mère d’une fille qui aurait été intimidée