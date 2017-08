Une dixième baleine noire trouvée morte dans le golfe du Saint-Laurent

Une dixième carcasse de baleine noire de l'Atlantique Nord a été trouvée sur la côte ouest de Terre-Neuve-et-Labrador, mardi. La situation est inquiétante selon Pêches et Océans Canada.

C’est la quatrième carcasse qui s'échoue à Terre-Neuve-et-Labrador. Les équipes sur place continuent leur enquête. Elles peuvent confirmer qu’au moins deux de ces baleines ne faisaient pas partie des huit trouvées mortes dans le golfe du Saint-Laurent cet été.

Dix baleines noires trouvées morte dans le Golfe du Saint-Laurent en quelques semaines, c’est un nombre sans précédent et la situation est très inquiétante, selon Pêches et Océans Canada.

Le gouvernement fédéral attend les conclusions scientifiques

Le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Dominic LeBlanc a affirmé que le gouvernement comptait attendre les conclusions des autopsies des carcasses pour déterminer ce qui a causé la mort des baleines noires avant d'envisager l’adoption de nouveaux règlements.

Il ajoute que le ministère travaille avec l’industrie de la pêche et du transport maritime pour mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d'éviter des accidents avec des bateaux ou avec de l'équipement de pêche.

« On ne peut pas fermer la pêche commerciale »

Toutes les options nécessaires sont sur la table, lance le ministre, mais il refuse de se prononcer tout de suite sur la possibilité de créer une zone protégée.

« Ce sera basé sur des conclusions ou des avis scientifiques, souligne Dominic LeBlanc. Je n’ai pas reçu ces avis scientifiques encore. [...] En même temps, on ne peut pas fermer la pêche commerciale. Je suis convaincu qu’on peut trouver les meilleures façons de les protéger tout en s’assurant que ceux et celles qui gagnent leur vie de la mer peuvent le faire de façon rentable et durable. »

Dominic LeBlanc assure enfin que le gouvernement fédéral se montrera transparent lorsqu’il recevra les conclusions scientifiques expliquant la mort des baleines noires. Ces avis devraient arriver à l’automne, selon le ministre.