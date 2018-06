Une dizaine de manifestants anti-LGBT+ perturbent les célébrations de la fierté gaie à Hamilton

Comme les organisateurs des célébrations de la fierté gaie à Hamilton le craignaient, des manifestants anti-LGBT+ ont tenté de perturber l'événement dimanche.

Quelques centaines de personnes ont participé aux festivités qui ont commencé en fin de matinée avec un défilé dans les rues de la ville, suivi de célébrations dans un parc du centre-ville.

Les organisateurs avaient tenu à renforcer la sécurité de l'événement, craignant que des manifestants anti-LGBT+ ne viennent perturber les festivités.

Une dizaine d'entre eux sont arrivés au parc en début d'après-midi. Ils ont brandi des pancartes aux propos homophobes et crié des insultes aux participants.

Malgré quelques bousculades, ces derniers ont répliqué pacifiquement en formant un cercle autour du groupe homophobe.

Il semble que le même scénario se soit déjà produit dans d'autres célébrations de la fierté gaie en Ontario cette année, notamment à Barrie et à Haldimand-Norfolk.

En plus de la sécurité assurée par les policiers, une tente de soutien émotionnel en cas d'affrontement avait été installée, et des bénévoles identifiés avec un brassard rose étaient présents pour intervenir et aider les personnes victimes de harcèlement si nécessaire.

Des groupes religieux, des syndicats et des groupes citoyens s'étaient aussi engagés à contre-manifester pacifiquement au besoin.