Une journée tant attendue par la communauté de Neskantaga

Après plus de 22 ans à vivre sans eau potable, les membres de la petite communauté du nord de l'Ontario peuvent enfin aspirer à des jours meilleurs : la première pelletée de terre pour la construction d'une usine d'épuration d'eau est prévue aujourd'hui.

Selon le gouvernement fédéral, les quelque 300 résidents de Neskantaga ne peuvent boire l’eau du robinet depuis le 1er février 1995. Il s’agit d’un record au pays.

Dans son budget 2017, le gouvernement de Justin Trudeau s’est engagé à mettre fin aux avis sur la qualité de l’eau potable dans les réserves autochtones d’ici cinq ans.

Pour marquer le début des travaux, plus d’un an après l’annonce du financement d’une nouvelle usine d’épuration d’eau au sein de la Première Nation, la ministre des Affaires autochtones et du Nord, Carolyn Bennett, se rendra dans la communauté isolée, jeudi.