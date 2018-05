Une technologie liée à l'ADN permet d'arrêter un suspect pour des meurtres datant de 1987

Un homme de 55 ans a été arrêté dans la région de Seattle et accusé du meurtre au premier degré d'un couple de Colombie-Britannique commis il y a plus de 30 ans dans l'État de Washington.

William Earl Talbot a été emmené en prison. Des tests d’ADN ont montré une concordance entre le sien et celui d’échantillons amassés sur la scène du crime il y a plus de 30 ans.

Tanya van Cuylenborg, 18 ans, et Jay Cook, 20 ans, tous deux de Saanich, ont été vus pour la dernière fois le 18 novembre 1987. Leurs corps ont été retrouvés quelques jours après leur disparition.

Plus tôt ce printemps, la police de l'État de Washington avait dévoilé un portrait-robot d'un suspect grâce à une technologie révolutionnaire de l'ADN.

Les enquêteurs avaient publié trois photos d'un suspect pour donner une idée de sa physionomie à 25, 45, et 65 ans. Ils disent avoir reçu plus d'une centaine de pistes depuis avril et demandent à quiconque qui a connu William Earl Talbot à la fin des années 1980 de communiquer avec eux.