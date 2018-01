Vancouver, ville la plus densément peuplée au pays

Vancouver est la ville la plus densément peuplée du Canada, selon une étude de l'Institut Fraser publiée mardi. Sa densité de population n'est toutefois pas aussi importante qu'à New York, Londres ou Paris qui sont placées très haut dans ce classement mondial.

Vancouver compte 5493 habitants par kilomètre carré. À l’échelle nationale, Montréal arrive tout juste derrière avec 4916 habitants.

« Nous constatons que les villes canadiennes sont beaucoup moins denses que les villes américaines », explique Josef Filipowicz, analyste à l’Institut Fraser et auteur de l’étude qui compare la densité urbaine du Canada avec celle des autres villes de la planète.

Hong Kong est la ville avec la plus grande densité démographique. Elle arrive au premier rang mondial avec 25 719 habitants le kilomètre carré.

De son côté, Vancouver se classe en treizième position.

La densité de la population à New York et Londres fait le double de celle de la métropole de la Colombie-Britannique. Josef Filipowics estime que Vancouver pourrait se densifier davantage.

En plus, ces nouvelles données prouvent que la municipalité serait en mesure d’offrir plus de logements à sa population, selon lui. « Cela permettrait à court terme de diminuer le prix des loyers », juge-t-il.

[Hong Kong, Paris, Londres] ont déjà atteint ce niveau de densité. Cela signifie que Vancouver a encore beaucoup de places disponibles pour augmenter l’offre de logements dans la ville Josef Filipowics, auteur de l’étude

D’après M. Filipowics il n’existe pas de corrélation entre une densité plus élevée et la diminution des conditions de vie.

Brent Toderian, ancien urbaniste et planificateur en chef de la ville de Vancouver, réfute les conclusions de cette étude. Il les considèrent comme étant simplistes : « On ne peut pas débattre de ces [chiffres], parce qu’on ne peut pas comparer toutes les villes ensemble. Elles ne sont pas pareilles. On compare des villes plus vieilles avec des villes plus jeunes comme Vancouver. »