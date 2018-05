Vents violents : deux morts et plus de 195 000 foyers sans électricité

MIS À JOUR - Environnement Canada dit que le vent a soufflé à 110 km/h par endroit dans le sud et le centre de l'Ontario vendredi.

Selon la police régionale de Halton, un arbre est tombé sur deux hommes alors qu'ils travaillaient à dégager des arbres à Halton Hills, peu avant 17 h.

L'un d'eux est mort sur le coup et l'autre a été transporté à l'hôpital; il serait entre la vie et la mort.

Le ministère du Travail enquête.

De plus, vers 19 h, la police de Hamilton affirme qu'un homme a été trouvé mort électrocuté près de câbles qui étaient tombés d'un poteau sur la chaussée. Selon des témoins, l'homme dans la cinquantaine aurait essayé de retirer les câbles de la chaussée. Sa mort a été constatée sur les lieux.

Un arbre a aussi été abattu par les forts vents vendredi après-midi, à Mississauga, manquant de peu écraser un autobus scolaire. La police a été appelée sur place peu avant 15 h 30.

Plusieurs élèves étaient à l'intérieur, mais personne n'a été blessé, précise-t-elle.

De plus, à Toronto, plusieurs arbres ont été déracinés, des branches ont chuté sur la chaussée un peu partout dans la ville et au moins un poteau d'électricité est tombé.

Pannes de courant

Les vents violents ont aussi entraîné des pannes d'électricité dans au moins 165 000 foyers dans le centre et le sud de l'Ontario a indiqué Hydro One. Environ 65 000 foyers à Toronto ont aussi passé la nuit dans le noir.

Hydro One affirme avoir mobilisé du personnel supplémentaire pour rétablir le courant le plus rapidement possible. De plus, son site web, qui affiche une carte géographique des interruptions, est demeuré hors ligne une bonne partie de la nuit en raison de la forte demande.

Vols annulés

À l'aéroport Pearson, une centaine de vols ont été annulés en raison des vents violents. En fait, pendant une période de la soirée, tous les avions sont restés sur le tarmac puisque les autorités de l'aéroport ont déclaré que les conditions étaient dangereuses pour les employés.

Un haut pourcentage des départs prévus à l'aéroport Billy-Bishop a aussi été annulé.