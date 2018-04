L'acteur Verne Troyer, connu pour son rôle du vilain de petite taille « Mini-moi » dans la série de films Austin Powers est mort à 49 ans.

L’annonce officielle a été publiée samedi sur sa page Facebook.

« C’est avec une grande tristesse et le cœur lourd que nous écrivons que Verne est décédé aujourd’hui, peut-on lire dans un communiqué. Verne était une personne remplie de compassion […] et il souhaitait faire un changement positif à l’aide de sa notoriété en travaillant pour répandre son message tous les jours. »

En plus de ses rôles dans la série racontant les aventures d’un loufoque agent secret britannique, il a incarné le gobelin Gripsec dans le premier Harry Potter. Son nom est également apparu dans la distribution de plus de 25 autres productions, dont Peur et dégoût à Las Vegas et L’Imaginarium du docteur Parnassus.

Troyer est né en 1969 dans une famille amish du Michigan. Ses parents ont plus tard abandonné cette religion.

Atteint d’achondroplasie, la forme la plus commune de nanisme, l’acteur mesurait 81 cm (2 pieds 8 po). Ses parents ne l’ont « jamais traité différemment des autres enfants de la famille de taille moyenne, a-t-il déjà affirmé. Je devais transporter du bois, nourrir les vaches et les cochons et les animaux de la ferme. »