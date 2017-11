Virtue, Moir, Osmond, Duhamel et Radford en or à Regina

Tessa Virtue et Scott Moir ont triomphé au Grand Prix de patinage artistique de l'ISU, à Regina, samedi. Le duo canadien a obtenu la médaille d'or à la suite de leur performance en programme libre.

Sur des chansons tirées du film Moulin Rouge, Virtue et Moir ont terminé leur programme libre avec 117,18 points. Avec ce résultat, les Canadiens ont réalisé une nouvelle marque mondiale en danse pour le total après deux programmes (199,86 points).

Ils ont de cette façon surpassé leur ancien record de plus d'un point (198,62).

La veille, ils avaient reçu la meilleure note de l'histoire dans un programme court en danse dans une compétition d'envergure, avec un score de 82,68 points.

Virtue et Moir, champions olympiques en 2010 et vice-champions olympiques en 2014, gagnent ainsi pour la septième fois lors des Internationaux Patinage Canada. Il s'agit d'une 12e victoire en Grand Prix pour eux. Ils n'ont pas perdu une compétition depuis leur retour il y a un an, après une pause de deux années.

« Nos amis et notre famille à la maison croient que c'est très impressionnant. Nous recevons plusieurs messages textes, a déclaré Moir. Je crois que ce record du monde sera battu plusieurs fois cette saison. C'est bien de le voir au tableau indicateur, mais nous savons que ça va changer. »

« Ça valide le fait que nous sommes sur la bonne voie, ce que les athlètes aiment toujours », a ajouté Virtue.

Les représentants de l'unifolié Kaitlyn Weaver et Andrew Poje ont terminé au 2e rang avec 190,01 points, tout juste devant les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue (189,43).

Les patineurs des États-Unis sont venus bien près de dépasser Weaver et Poje, puis qu'ils ont obtenu une meilleure note lors du programme libre. Hubbell et Donohue ont amassé 113,35 points lors de leur dernière performance, tandis que les Canadiens en ont obtenu 112,54.

Un troisième duo canadien composé de Carolane Soucisse et Shane Firus a terminé en 7e position de la compétition avec une note totale de 150,27.

Osmond domine le programme libre féminin

La Canadienne Kaetlyn Osmond a quant à elle remporté l'or chez les femmes. Elle a obtenu le meilleur résultat du programme libre et du programme court pour un pointage total de 212,91 points, à plus de 20 points de sa plus proche rivale.

Osmond a réussi cet exploit malgré une chute, lorsqu'elle a tenté un triple boucle piqué et un double Axel.

La Russe Maria Sotskova a fini deuxième avec 192,52 points, tandis que l'Américaine Ashley Wagner, qui était septième après le programme court, s'est hissée au troisième rang avec 183,94 points.

Les deux autres Canadiennes en action, Alaine Chartrand (134,17) et Larkyn Austman (123,56), ont pris les deux derniers rangs de la compétition.

Osmond menait par sept points après le programme court présenté vendredi.

Duhamel et Radford dépassent leurs rivaux allemands

Dans ce qui était une très bonne journée pour le patinage artistique canadien, le duo Meagan Duhamel et Eric Radford a également été couvert d'or en Saskatchewan, un peu plus tard en soirée. Les représentants de l'unifolié ont terminé leur fin de semaine avec un score de 222,22.

Ils étaient en 2e position après le programme court de vendredi, tout juste derrière les Allemands Aliona Savchenko et Bruno Massot.

Les Canadiens ont toutefois mieux fait au programme libre avec une note de 148,69, comparativement à 138,32 pour leurs rivaux.

Même les Français Vanessa James et Morgan Cipres ont mieux fait samedi que les Allemands avec 141,33 points. Ils ont ainsi fait assez bien pour monter sur la dernière marche du podium.

Les deux autres couples canadiens, Liubov Ilyushechkina et Dylan Moscovitch ainsi que Sydney Kolodziej et Maxime Deschamps ont respectivement terminé en 6e et 8e place.

Chan termine au pied du podium

Deuxième après le programme court vendredi, le Canadien Patrick Chan a chuté durant son numéro du programme libre réalisé sous la chanson Hallelujah. Il a donc obtenu une note de 151,27 pour sa performance, la 7e meilleure du jour.

Chan a fini avec 245,70 points au total, à un peu moins du 3e rang détenu par le Russe Alexander Samarin (250,06).

« C'est important de réaliser que c'est la première fois que je performe de la sorte dans un événement majeur, a déclaré Chan. Je crois que ça fait partie du processus, et que ça prend des jours comme aujourd'hui pour réussir.

« Oui, c'est dommage, mais j'ai connu des hauts aussi. »

Le Japonais Shoma Uno a remporté la compétition avec 301,10 points. Déjà meneur la veille, il a connu un programme libre impeccable et a reçu une note de 197,48.

L'Américain Jason Brown est arrivé en 2e position avec 261,14 points.