Xi Jinping fait inscrire sa pensée dans la charte du PCC

La pensée du président Xi Jinping est officiellement entrée dans la charte du Parti communiste chinois au terme du 19e congrès du PCC, ce qui fait de lui le plus puissant et influent dirigeant à avoir gouverné la Chine depuis Mao Tsé-Toung.

Les 2300 délégués du parti, qui étaient réunis en congrès depuis la semaine dernière à Pékin, ont inclus dans la charte du Parti communiste la doctrine de la « Pensée Xi Jinping du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère ».

Le leader de 64 ans, à la tête du gouvernement depuis 2012, doit aussi hériter mercredi d’un nouveau mandat de cinq ans à titre de secrétaire général du PCC.

La pensée de Xi Jinping passe notamment par une renaissance de la nation et une armée forte, le tout placé sous la direction du Parti communiste. La pensée du président Xi deviendra dès lors un concept qui constituera un « guide d'action » pour le parti qui compte 89 millions de membres.

Cela conférera à Xi une autorité extraordinaire [...] Il aura un statut similaire à celui de Grand Timonier qu'avait Mao. Il pourrait être comme lui : dirigeant à vie aussi longtemps qu'il est en bonne santé. Willy Lam, politologue à l'Université chinoise de Hong Kong

Aucun dirigeant depuis Mao, fondateur de la République populaire de Chine, n'avait eu droit, de son vivant, à un tel privilège, soit celui de voir son apport idéologique célébré alors qu'il était encore en fonction.

Les deux prédécesseurs de Xi Jinping, Jiang Zemin et Hu Jintao, avaient aussi vu leur contribution inscrite, mais après leur départ à la retraite. Et sans que leur nom y figure en toutes lettres.

Une nouvelle ère

Selon le président chinois, qui a inauguré le 19e congrès du PCC mercredi dernier par un discours-fleuve de plus de trois heures, sa pensée célèbre la « grande renaissance de la nation », soit la réaffirmation de la Chine comme une puissance prospère et respectée, après plus d'un siècle et demi de déclin, de tourments et d'humiliations.

Et pour assurer cette puissance économique, le président promet d’élever son armée au premier rang mondial d’ici 2050. Xi Jinping promet aussi d'améliorer la protection sociale et médicale, l'État de droit « socialiste » et d’assurer une « coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature ».

Pas de nouvelle ère pour les droits de l'homme

Le puissant leader écarte cependant toute ouverture à la libéralisation des droits de la personne.

« Chacun d'entre nous doit en faire davantage pour défendre l'autorité du parti et le système socialiste chinois et s'opposer résolument à toute parole et action de nature à les saper », a déclaré Xi Jinping mercredi dernier, devant les délégués du PCC réunis au Palais du peuple pour l’ouverture du congrès du parti.

Le Parti communiste doit aussi annoncer le renouvellement du comité permanent de son bureau politique composé de sept membres qui dirige la Chine.

Xi Jinping et son premier ministre Li Keqiang devraient demeurer au sein du comité, mais les cinq autres membres actuels devront quitter leur poste, car ils ont atteint la limite d'âge de 68 ans fixée par le parti.

Au cours de la campagne anticorruption qu’il a menée dans le pays et qui a sanctionné plus de 1,3 million de cadres et fonctionnaires, Xi Jinping a placé ses alliés dans de nombreux postes-clés. Ce qui devrait lui permettre de poursuivre la consolidation de son pouvoir aux commandes de l’État.

Bien qu’il ne remette pas en cause le principe de « l'économie de marché socialiste » qui lui procure une puissance économique et politique hors du commun, Xi Jinping demeure fortement imprégné par une idéologie marxiste qu’il incarne par une répression tous azimuts contre les avocats, les dissidents, les religieux ainsi qu’une censure d’État omniprésente sur Internet.