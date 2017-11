À la recherche de survivants du séisme Irak-Iran

Les secouristes sont engagés dans une course contre la montre pour retrouver des survivants parmi les décombres, au lendemain d'un puissant séisme qui a frappé l'Iran et l'Irak. Le tremblement de terre, dont l'épicentre était dans le nord-est de l'Irak, a fait la majorité de ses victimes de l'autre côté de la frontière, en Iran, soit au moins 415 morts et des milliers de blessés, selon un bilan préliminaire.

« Il y a encore des gens sous les décombres. Nous espérons que le nombre de morts et de blessés ne va pas trop augmenter, mais il va augmenter », a indiqué Mojtaba Nikkerdar, vice-gouverneur de la province de Kermanshah, la région la plus durement touchée.

Plus de 97 % des victimes se trouvaient dans la ville de Sarpol-e Zahab, située à quelque 15 kilomètres de la frontière avec l'Irak.

Immédiatement après que je suis sortie de mon immeuble, il s’est effondré. J’ai perdu tous mes biens. Kokab Fard, résidente de Sarpol-e-Zehab, en Iran

Le principal hôpital de cette localité a été gravement endommagé, ce qui complique le traitement des centaines de blessés, rapporte la chaîne de télévision publique iranienne.

Le chef suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a offert ses condoléances aux victimes et exhorté tous les secouristes et les agences gouvernementales à faire « tout ce qu’ils peuvent » pour aider les victimes du séisme, ont rapporté les médias iraniens.

Selon le gouvernement iranien, 22 000 tentes, 52 000 couvertures ainsi que près de 17 tonnes de riz et 100 000 conserves ont été envoyées dans les zones sinistrées.

Au moins 14 provinces iraniennes ont été affectées par la série de secousses. Le président iranien Hassan Rouhani doit se rendre sur les lieux mardi.

« Les immeubles construits récemment (...) ont bien tenu, mais les anciennes maisons en terre ont été totalement détruites », a déclaré à la télévision d'État iranienne le général Mohammad Ali Jafari, chef des Gardiens de la révolution, lors d'une visite dans les zones sinistrées.

Bon nombre d'habitations dans les secteurs ruraux de l'Iran sont bâties en briques de terre durcie et s'effondrent généralement très vite lors des tremblements de terre, assez fréquents dans cette partie du monde.

Au moins 150 répliques

Selon l'Institut de géophysique de l'Université de Téhéran, le séisme a été suivi par plus de 150 secousses, dont une vingtaine d'une magnitude supérieure à 4.

Reza Mohammadi, une femme de 51 ans dont la famille a réussi à sortir dans la rue pendant le premier séisme.

J'ai essayé de retourner dans la maison pour ramasser quelques affaires, mais tout s'est effondré lors d'une réplique. Reza Mohammadi, survivante du tremblement de terre

L'électricité et l'eau courante ont été coupées dans plusieurs villes, tandis que les craintes de répliques ont précipité des milliers de personnes dans les rues des deux pays, malgré le froid.

Selon l'agence de presse nationale Irna, plus de 70 000 personnes n'ont plus de logement dans la zone touchée par le tremblement de terre.

D'importants dégâts en Irak

En Irak, les responsables locaux estiment pour le moment le nombre de morts à huit et de blessés à 321 dans la province de Souleimaniye, dans le Kurdistan irakien­.

Les dégâts les plus importants ont été constatés dans la ville de Darbandikhan. Plusieurs dizaines de personnes y ont été blessées, selon le ministre de la Santé kurde Rekawt Hama Rasheed. « La situation sur place est très critique », a-t-il dit à Reuters.

Le principal hôpital du district est très endommagé et est privé d'électricité, a poursuivi le ministre, précisant que, de ce fait, les blessés sont emmenés à Souleimaniye pour être soignés.

La capitale irakienne, Bagdad, a également été violemment secouée.

J'ai d'abord pensé que c'était une énorme bombe, mais ensuite j'ai entendu tout le monde autour de moi crier : "Tremblement de terre!" […] L’immeuble s’est ensuite mis à danser. Majida Ameer, citoyenne de Bagdad

Des scènes similaires se sont produites à Erbil, la capitale du Kurdistan autonome irakien, et dans d'autres villes du nord de l'Irak.

L'institut de veille géologique américain (USGS) estime que le séisme, d'une magnitude de 7,3, s'est produit à une profondeur de 23 kilomètres sous l'écorce terrestre et que son épicentre se situe à une trentaine de kilomètres de la ville irakienne de Halabja.

C'est dans cette ville que 5000 civils kurdes avaient été tués lors d'une attaque au gaz moutarde menée par les troupes de l'ex-dictateur Saddam Hussein en 1988.