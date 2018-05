Allégations d'agressions sexuelles : Harvey Weinstein prêt à se rendre aux autorités

Le producteur de cinéma Harvey Weinstein, visé par des allégations d'agressions sexuelles lancées par des dizaines de femmes, se rendra vendredi aux autorités new-yorkaises, selon plusieurs médias américains.

Après une enquête de plus d’un mois, M. Weinstein devrait être mis en examen vendredi par le bureau du procureur général de Manhattan, selon des sources du New York Times.

Sous couvert de l’anonymat, les mêmes sources indiquent que M. Weinstein sera accusé de viol au premier degré et viol au troisième degré dans un cas, et d’acte sexuel criminel au premier degré dans un autre. Il devra également payer une caution d’un million de dollars en liquide et aura l’obligation de porter un dispositif de surveillance.

L'accusation d'acte sexuel criminel est en lien avec une de ses présumées victimes, Lucia Evans, une actrice qui affirme que le producteur l'a obligée à lui faire une fellation durant une rencontre d’affaires en 2004.

L'avocat du producteur, Ben Brafman, a décliné tout commentaire jeudi.

La police new-yorkaise indiquait depuis novembre tenir au moins « un vrai dossier » contre Harvey Weinstein, qui fait également l'objet d'enquêtes à Los Angeles et à Londres.

Les premières allégations d'agressions et de viols contre l'ancien producteur de Hollywood, âgé de 66 ans, ont été révélées en octobre 2017.

Au cours des derniers mois, de nombreuses actrices et employées de son entreprise, la Weinstein Company - l'une des plus importantes sociétés de production de Hollywood -, ont témoigné qu'il les aurait agressées sexuellement. De présumés agissements qui durent depuis plus d’une décennie.

Dans plusieurs cas, Harvey Weinstein aurait acheté leur silence, ou encore aurait laissé entendre qu'en acceptant de s'engager dans des gestes à caractère sexuel, elles pourraient faire progresser leur carrière.

Ce scandale a déclenché le puissant mouvement #MeToo, qui a fait chuter des centaines d'hommes de pouvoir dans de nombreux secteurs.