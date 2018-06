Au moins 99 morts et près de 200 disparus après l’éruption du volcan de Fuego au Guatemala

Le bilan de l'éruption du volcan Fuego, au Guatemala, s'est alourdi à 99 morts, ont annoncé les autorités mercredi soir. Près de 200 personnes sont toujours portées disparues.

De nouvelles explosions et des écoulements de lave, mardi, perturbent les opérations de recherche et de sauvetage.

Les services de secours doivent s’abriter, et les autorités ont ordonné de nouvelles évacuations.

Le volcan Fuego a expulsé, dimanche, une coulée de huit kilomètres de lave en fusion et un épais nuage de cendres a recouvert les régions avoisinantes, dont la capitale Guatemala City, située à une quarantaine de kilomètres, et la ville coloniale touristique d'Antigua.

Il s’agit de la plus violente éruption enregistrée depuis plus de 40 ans dans le pays d'Amérique centrale.

L'éruption a également fait 46 blessés et entraîné l'évacuation de 12 089 personnes, selon la Coordination nationale de lutte contre les catastrophes naturelles (Conred). La catastrophe a affecté, à divers degrés, un total de 1,7 million de Guatémaltèques.

Sergio Cabanas, directeur des opérations de secours de la Conred, a annoncé que les fouilles seraient menées à leur terme dans toute la zone, même s'il reconnaît que la probabilité de retrouver des survivants est infime, 72 heures après le drame.

« Si on est piégé dans le flux pyroclastique [composé de cendres, de boue, d'eau et de roches à haute température, NDLR] il est difficile de rester en vie », a-t-il souligné, ajoutant que certains corps totalement calcinés pourraient ne jamais être retrouvés.

Mercredi, des policiers étaient chargés de peindre en rouge les amas de débris déjà fouillés par les secouristes dans les hameaux les plus touchés de San Miguel Los Lotes et El Rodeo. Sur place, de nombreux volontaires apportaient eau et nourriture aux secouristes.

Plusieurs pays proposent leur aide

« Nous sommes venus soutenir ces personnes qui risquent véritablement leur vie », commentait à l'AFP Gladys Vian, femme au foyer de 56 ans venue du village voisin de San Juan Comalapa.

De nombreux pays tels que les États-Unis, le Chili, le Mexique ou le Venezuela ont proposé leur aide aux autorités guatémaltèques, mais ces offres ne se sont pas concrétisées faute d'appel officiel du gouvernement, qui dit attendre le feu vert de la Conred qui coordonne la protection civile.

« Nous sommes préparés et prêts pour que la Conred, entité responsable des urgences, nous autorise à lancer un appel international », a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Guatémaltèques manifestaient leur frustration face à la passivité du gouvernement du président Jimmy Morales sur ce dossier.

Le volcan de Fuego était déjà entré en éruption en janvier 2018. En septembre 2012, son précédent réveil avait entraîné l'évacuation de quelque 10 000 personnes résidant dans des villages situés sur le flanc sud.

Deux autres volcans sont également actifs au Guatemala : le Santiaguito (ouest) et le Pacaya (20 km au sud de la capitale). Ce petit pays d'Amérique centrale est situé sur la « ceinture de feu du Pacifique », une zone qui concentre environ 85 % de l'activité sismique terrestre.