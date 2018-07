Aucune accusation portée contre Stormy Daniels

Arrêtée mercredi soir dans un bar de spectacles érotiques à Columbus, en Ohio, Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, ne fera finalement face à aucune accusation.

Stormy Daniels est cette actrice de films pornographiques qui s'est fait connaître du grand public quand elle a dévoilé avoir eu une relation sexuelle avec Donald Trump en 2006 alors que le milliardaire était marié, ce que le président nie.

Elle a été arrêtée mercredi soir après avoir touché trois clients qui étaient en fait des détectives en civil, a fait savoir la police de Columbus. Son avocat, Michael Avenatti, soutient que ces contacts n'était pas de nature sexuelle.

Mercredi, les trois accusations de méfait liées à un contact effectué par une personne proposant des services de nature sexuelle auxquelles Mme Clifford faisait face ont été abandonnées, indiquent des documents judiciaires.

En vertu de la législation en vigueur en Ohio, les clients et les employé(e)s nu(e)s ou dévêtu(e)s de clubs de strip-tease ne peuvent avoir de contacts physiques entre eux.

Le bureau de Zach Klein, procureur de Columbus, a déterminé que Mme Daniels n'avait commis aucun crime puisqu'elle n'était pas une danseuse régulière dans ce club, tel qu'exigé par la loi, et a confirmé que les accusations avaient été annulées.

M. Klein a précisé que son bureau n'avait pas été impliqué dans ce qu'il a qualifié d'« opération d'infiltration ».

Plus tôt dans la journée, Me Avenatti avait écrit sur Twitter que « tout cela est un coup monté, et découle de motivations politiques ».

Selon la police de Columbus, l'arrestation de Mme Daniels et de deux autres femmes dans le club fait partie d'une opération de longue haleine en lien avec des allégations de traite de personnes, de prostitution et d'autres violations similaires se déroulant dans des clubs pour adultes dans la ville.

Selon une déclaration assermentée évoquée par le New York Times, Mme Daniels dansait les seins nus dans le club lorsqu'elle a pressé les visages des clients contre sa poitrine, a caressé les seins d'une femme dans l'assistance et a posé des gestes similaires auprès des trois policiers sous couverture qui se trouvait dans l'établissement.

Me Avenatti a confié à la chaîne MSNBC que sa cliente avait été relâchée contre une caution de 6000 $.