Autriche : l'extrême droite s'installe au pouvoir avec la complicité de la droite conservatrice

Les membres du nouveau gouvernement autrichien, composé de ministres de droite et d'extrême droite, ont prêté serment lundi, à Vienne, où à peine quelques milliers de manifestants ont dénoncé l'accession au gouvernement des radicaux du FPÖ, bien loin de la foule de 250 000 manifestants qui avaient dénoncé leur première percée au début des années 2000.

Le chef du parti chrétien-démocrate (ÖVP), Sebastian Kurz, devenu à 31 ans le plus jeune chancelier fédéral d’Autriche, a dû faire alliance avec les membres du Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) pour disposer de la majorité nécessaire pour gouverner.

Le nouveau gouvernement conservateur est composé de treize ministres, dont six proviennent du FPÖ, arrivé troisième dans les urnes.

Les membres de l’extrême droite autrichienne n’ont pas seulement gagné une place au gouvernement, ils ont également décroché trois importants ministères, soit l’Intérieur, la Défense et les Affaires étrangères.

Le chef du FPÖ, Heinz-Christian Strache, 48 ans, qui avait soulevé la polémique en comparant l'immigration à une « invasion de masse » et en soutenant que « l'islam n'a pas sa place en Autriche », a pour sa part obtenu le poste de vice-chancelier.

Dans son discours, le président Van der Bellen (un écologiste), qui agit à titre de chef de l’État, a exhorté la nouvelle coalition à « respecter l'histoire autrichienne [...] ses pages positives comme ses pages sombres » et à « respecter les droits des minorités et ceux qui pensent différemment ».

À l’extérieur du palais de la Hofburg, environ 5000 personnes manifestaient contre la présence du FPÖ au gouvernement autrichien en scandant « les nazis dehors » ou « mort au fascisme ».

« Avec l'Intérieur et la Défense, l'extrême droite va contrôler les principaux leviers du pouvoir », a déclaré à l’AFP une mère de famille de 45 ans venue braver le froid glacial devant le siège de la présidence de la République pour protester contre le nouveau gouvernement.

Le nouveau gouvernement a promis de garder un cap pro-européen. Le FPÖ, de son côté, a accepté que la sortie de l'Union européenne (UE) soit exclue du champ des consultations populaires que le nouveau gouvernement veut promouvoir.

Le parti d'extrême droite fondé en 1955 par d'anciens nazis, notamment reconnu pour son nationalisme et son euroscepticisme, a en effet dû s'engager auprès des conservateurs à renoncer à toute consultation populaire sur une sortie éventuelle de l'Autriche de l'UE.

À la demande des conservateurs du futur chancelier Sebastian Kurz, la question d'une sortie de l'UE a été exclue de la liste des points qui pourront être soumis à une consultation populaire. Heinz-Christian Strache, chef du FPÖ et vice-chancelier

Moins d'inquiétude qu'en 2000

Ce n’est pas la première fois que le FPÖ accède au gouvernement autrichien. Au début des années 2000, son chef Jörg Haider avait été partenaire des conservateurs au sein de la coalition dirigée par Wolfgang Schüssel.

Son accession au gouvernement avait provoqué d’importantes manifestations dans le pays au cours desquelles des dizaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue. Ce ne fut pas le cas cette fois.

La coalition désormais au pouvoir en Autriche doit susciter la vigilance des démocrates attachés aux valeurs européennes. Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et monétaires

« La situation est sans doute différente par rapport au précédent de l'an 2000. Mais la présence de l'extrême droite au pouvoir n'est jamais anodine! », a tenu à rappeler lundi le commissaire européen Pierre Moscovici, un socialiste français.

Il faut dire que contrairement au début des années 2000, les rapprochements entre la droite et l'extrême droite ne sont plus exceptionnels sur la scène politique européenne où les partis populistes et hostiles à l'immigration sont aujourd’hui devenus des acteurs incontournables.

Les immigrants et les pauvres grands perdants, selon l'opposition

Le retour au pouvoir du FPÖ motive en revanche ses alliés nationalistes européens, après une année 2017 marquée par les scores élevés de l'extrême droite en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

En Autriche, les propos du conservateur Sebastian Kurz en accord avec une restriction des aides sociales pour les étrangers, dans la foulée des vagues d’immigration des années 2015 et 2016, a séduit l’extrême droite et rapproché les deux partis.

« Cela n'arrivera plus qu'un migrant qui n'a jamais travaillé ici une seule journée ni versé quelque cotisation que ce soit dans notre système social reçoive des milliers d'euros d'aide », s'est d’ailleurs félicité dimanche le chef du FPÖ, Heinz-Christian Strache, dans un message publié sur Facebook.

La nouvelle coalition de droite et d'extrême droite a obtenu 60 % des suffrages lors des législatives après une décennie sous un gouvernement composé de sociaux-démocrates et de centristes.

Chez les opposants à cette nouvelle coalition, plusieurs redoutent que le nouveau gouvernement et ses partisans s’en prennent aux étrangers tandis que d’autres, qui se souviennent du passage de l’extrême droite au pouvoir au début des années 2000, craignent que les riches soient une fois de plus favorisés au détriment des plus pauvres.