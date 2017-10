Bagdad répond par les armes au référendum sur l'indépendance kurde

L'armée irakienne et des milices chiites ont repris le contrôle de plusieurs zones et infrastructures de la province de Kirkouk dans le cadre d'une offensive militaire lancée en réponse au référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien du 25 septembre. Des affrontements avec des combattants kurdes ont fait plusieurs morts, et des milliers d'habitants ont pris la fuite.

La ville de Kirkouk, située dans la riche province pétrolière du même nom, fait l’objet d’un contentieux de longue date entre Bagdad et les Kurdes. Comptant environ 850 000 habitants, elle se trouve à l’extérieur de la région autonome kurde établie après l’invasion américaine de 2003, mais est contrôlée de facto par les Kurdes depuis que l'armée irakienne a fui la région, en 2014.

Arguant que le référendum kurde du 25 septembre a créé un « risque de partition » de l’Irak, le premier ministre irakien Haïdar Al-Abadi a expliqué dans un communiqué qu’il était de son « devoir constitutionnel d’imposer la sécurité et l’autorité fédérale » à Kirkouk. Selon le gouvernement kurde, le oui à l'indépendance l'a emporté dans une proportion de 93 %.

Le Commandement conjoint des opérations (JOC), qui regroupe l’ensemble des forces irakiennes impliquées dans les opérations, affirme notamment avoir repris le contrôle de la plus importante base militaire de la région, au nord-ouest de la ville, et de l’aéroport militaire, à l’est.

L'armée affirme avoir également pris le contrôle du quartier général de la North Oil Company, l'une des deux sociétés pétrolières publiques qui fournissent la quasi-totalité des revenus du gouvernement irakien, et du champ pétrolier de Baba Gargar, l’un des six que compte la province.

Les unités antiterroristes de l'armée irakienne (CTS) et la police irakienne ont aussi pris le contrôle du gouvernorat de Kirkouk, a indiqué à l'AFP le général Raëd Jawdat, qui dirige la police fédérale. Le gouverneur kurde Najm Eddine Karim, limogé par Bagdad il y a un mois pour avoir décidé d'organiser le référendum dans sa province, n'était pas présent lors de l'entrée des forces, selon une source au sein du gouvernorat.

Selon des résidents de Kirkouk, les forces irakiennes ont descendu le drapeau kurde qui flottait aux côtés du drapeau irakien sur le gouvernorat depuis avril.

Un commandant de l’armée irakienne avait précédemment déclaré à l’agence Reuters que les troupes fédérales n'avaient « pas reçu l’ordre d’entrer dans la ville, seulement de sécuriser ses alentours ». Il avait fait valoir que les forces kurdes s'étaient retirées de plusieurs positions de manière ordonnée.

Une offensive que les Irakiens vont « payer cher », selon les peshmerga

Dans un communiqué officiel, les peshmerga ont affirmé que le gouvernement irakien allait « payer cher » cette opération « de guerre contre le peuple du Kurdistan ». Ils accusent un groupe de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), opposé au président kurde Massoud Barzani, d'avoir « trahi » en aidant les forces irakiennes dans leur progression.

Un conseiller du président Barzani, Hemin Hawrami, a également dénoncé sur Twitter « des problèmes internes et des accords ambigus » qui ont mené des « commandants à ordonner à leurs peshmerga de quitter leurs positions ».

Si l’armée dit ne pas être entrée dans la ville de Kirkouk, un reporter d’Associated Press affirme avoir vu des membres des milices chiites, les Unités de mobilisation populaire, postés à des points de contrôle dans des quartiers habités par la minorité turkmène de la ville.

Un porte-parole des Unités de mobilisation populaire (UMP), Ahmed Al-Assadi, s’est contenté de déclarer que les milices ne sont pas entrées dans le centre de la ville. Il a toutefois reconnu, à l’instar de responsables kurdes, que certains échanges de coups de feu se sont produits par endroits.

Un responsable du gouvernement autonome kurde a également confirmé que les combattants kurdes et ceux de l'UMP ont échangé des tirs d'artillerie. Selon lui, les peshmerga ont réussi à repousser deux assauts des forces irakiennes au sud de la ville et ont détruit des véhicules blindés des milices chiites.

Le sud de la province de Kirkouk est généralement tenu par des peshmerga affiliés à l’UPK, tandis que ceux qui patrouillent les régions nord et l'est sont plutôt fidèles au Parti démocratique du Kurdistan (PDK) de Massoud Barzani. Le PDK prône aussi l'indépendance du Kurdistan, mais s'opposait à la tenue d'un référendum sur le sujet; il préconisait plutôt des discussions avec Bagdad, sous l'égide de l'ONU.

L'Union européenne appelle toutes les parties au dialogue

La Haute représentante de l'UE, Federica Mogherini, a dit « attendre de toutes les parties qu'elles s'assoient autour d'une table de négociation et qu'elles engagent le dialogue ».

Mme Mogherini a également fait part de ses inquiétudes à al-Abadi au sujet « des opérations militaires des forces fédérales et des affrontements, qui ont été signalés ».

Des morts, des blessés et des résidents en fuite

Selon Sherzah Hassan, directeur adjoint de la Santé dans la région de Jamjamal, à l’est de Kirkouk, 10 peshmerga ont été tués et 27 autres blessés dans des combats nocturnes les opposant à des miliciens de l’UMP. Il a précisé que ce bilan ne concernait que les hôpitaux de sa zone.

Deux personnes ont été tuées dans des échanges de tirs d'artillerie à Toz Khormatou, a affirmé un médecin de l'hôpital de cette ville. Toz Khormatou, à 75 km de Kirkouk, était déjà secouée chaque nuit depuis vendredi par des combats entre les peshmerga et les unités de l'UMP.

Des journalistes de l'AFP ont d'ailleurs vu des forces irakiennes se positionner dans cette ville habitée par des Turkmènes et des Kurdes et située à 75 km de Kirkouk, ainsi que dans la cité mitoyenne de Dakouk.

Un journaliste de l’AFP affirme pour sa part que des milliers d’habitants quittent maintenant les quartiers kurdes de la ville pour se diriger vers les deux principales villes du Kurdistan irakien, Erbil et Souleimanyeh. Cet exode soudain crée des embouteillages considérables, a-t-il constaté.

Nous vivions en paix, mais les politiciens ne nous veulent aucun bien, ni à Bagdad ni à Erbil. Ils se sont affrontés pour le contrôle du pétrole, et les victimes, ce sont nous, les habitants de Kirkouk. Himen Chouani, un résident quittant Kirkouk avec sa famille

Ce conflit se révèle embarrassant pour la coalition internationale dirigée par les États-Unis, qui combat le groupe armé État islamique en Irak et en Syrie, avec l'aide de combattants kurdes et de l'armée irakienne. Dans un message publié sur Twitter, un porte-parole a demandé aux deux parties de faire preuve de retenue et de se concentrer sur la guerre au groupe armé État islamique, en cours depuis plusieurs mois.

« Nous continuons de pousser au dialogue entre autorités irakiennes et kurdes. Toutes les parties doivent rester concentrées sur la lutte contre notre ennemi commun, l'EI, en Irak », a déclaré dans un communiqué cette coalition, utilisant un acronyme du groupe jihadiste État islamique.

Commentant les accrochages armés dans la nuit de dimanche à lundi, la coalition a dit vouloir croire à un « malentendu » entre les troupes gouvernementales et les peshmerga, lié notamment à une « mauvaise visibilité ».

« La coalition surveille les mouvements de troupes et de véhicules militaires dans les environs de Kirkouk. Ces déplacements [...], jusque-là, sont de simples mouvements de troupes, pas des attaques », écrivait-elle.

Arrêt du pompage de pétrole dans deux champs

Le pompage dans les deux principaux champs pétroliers de Kirkouk a cessé lundi après-midi, a affirmé un haut responsable du ministère irakien du Pétrole. « Les techniciens kurdes ont arrêté les opérations de pompage des puits de Bay Hassan et Havana et ont quitté les puits avant l'arrivée des forces irakiennes », a-t-il affirmé.

Ces deux champs ont été pris en 2014 par les peshmerga, dans la foulée du chaos engendré par l'offensive éclair de l'EI, qui s'était emparé de près du tiers de l'Irak. Directement gérés par les Kurdes, ils produisent 250 000 barils de pétrole par jour en temps normal. Les Kurdes gèrent aussi directement le champ de Khormala dans la province de Kirkouk.

Trois autres champs pétroliers - Baba, Jambour et Khabbaz - sont sous le contrôle du gouvernement irakien, qui ne peut toutefois pas exporter cette production, faute d'oléoduc fonctionnel. Bagdad avait d'ailleurs annoncé la semaine dernière sa volonté de réhabiliter un oléoduc sous son contrôle reliant Kirkouk au port turc de Ceyhan.

Avant 2014, l'Irak acheminait de 250 000 à 400 000 barils par jour via cet oléoduc de 970 kilomètres, qui partait des champs pétroliers de Kirkouk, descendait vers Baïji plus au sud, avant de remonter vers Ceyhan en passant par le poste-frontière de Fichkhabour, dans le nord de l'Irak.

Le gouvernement kurde a cependant construit un oléoduc parallèle, plus au nord à partir de Kirkouk, qui rejoint lui aussi Ceyhan en passant par Fichkhabour. Lorsque cet oléoduc, d'une capacité de 600 000 barils par jour, est entré en fonction en 2013, les autorités kurdes ont déconnecté l'oléoduc irakien, qui ne fonctionnait plus.

La décision de réhabiliter l'oléoduc Kirkouk-Ceyhan et de le reconnecter avec la Turquie montre « la détermination » du gouvernement irakien à « renverser le fait accompli créé par les Kurdes ces dernières années », avait expliqué Ruba Husari, une experte du pétrole irakien.