Belgique : deux policiers et un passant tués par un tireur

Un homme a tué par balles deux policiers et un passant mardi matin à Liège, dans l'est de la Belgique, avant d'être « neutralisé » et interpellé par des membres des forces de l'ordre, a indiqué à l'AFP le parquet de la ville, confirmant des informations de presse.

Le diffuseur public belge RTBF précise que l'auteur présumé de la fusillade a ensuite pris la fuite en emmenant une femme, mais qu'il a été maîtrisé.

La fusillade s'est produite près d'un café situé sur le boulevard d'Avroy, une artère du centre-ville de Liège qui longe La Meuse.

Les corps de police et les forces armées sont en état d'alerte en Belgique depuis que des kamikazes ont commis des attentats qui ont fait 32 morts dans le réseau du métro de Bruxelles, en 2016.

