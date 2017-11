Catalogne : le rouleau compresseur de Madrid

Jusqu'à la dernière minute, ce jeudi 26 octobre, beaucoup ont espéré que la crise catalane allait non pas se résoudre définitivement, mais au moins faire une pause pour permettre aux parties de reprendre leur souffle et leurs esprits.

Une analyse de François Brousseau

Il semblait bien que Carles Puigdemont, le président de la « Catalogne-autonome-qui-voulait-devenir-indépendante », allait faire un « pas de côté » en déclenchant lui-même des élections anticipées dans le cadre existant de l’autonomie.

Ce faisant, il aurait peut-être pu éviter le choc frontal entre Madrid et Barcelone, entre « deux trains lancés à toute allure l’un contre l’autre », pour reprendre l’image couramment utilisée.

Mais l’homme a hésité, hésité... Il a regardé par sa fenêtre de la Generalitat, au cœur du quartier gothique de Barcelone, les jeunes manifestants qui scandaient « Pas d’élections! L’indépendance tout de suite! » – certains allant même jusqu’à le traiter de « traître » s’il osait faire autre chose que de déclarer la République indépendante de Catalogne.

Puis il a changé ses plans : renonçant à ses prérogatives, il a remis la décision entre les mains du Parlement, où les indépendantistes disposaient d’une courte majorité. Collision, il y aurait donc.

Un débat passionné

Après un débat passionné de plusieurs heures où tous les points de vue se sont exprimés, allant de « nous vivons un moment de bonheur » à « nous allons à la catastrophe », le choc a eu lieu vendredi après-midi.

Le drame, confinant à la tragédie grecque, a culminé avec les images quasi simultanées d’un Parlement catalan se prononçant, par vote secret, pour « un État indépendant dans le cadre d’une république » (par 70 voix contre 10 et 2 abstentions, mais sans les 53 députés de l’opposition qui ont boycotté l’exercice) et quelques minutes plus tard, celles d’un Sénat madrilène qui sortait son « arme nucléaire ».

Une arme réclamée par le premier ministre Mariano Rajoy : l’article 155 de la Constitution espagnole, qui lui donne les pleins pouvoirs pour suspendre l’autonomie d’une région et la « remettre sur le bon chemin ».

Le coup de massue

Deux heures plus tard, après un conseil des ministres d’urgence, Rajoy apparaissait à la télévision avec une série d’annonces : destitution du président Puigdemont, dissolution du Parlement, mainmise directe des ministères de Madrid sur leurs équivalents à Barcelone.

Simultanément, on annonçait la prochaine inculpation de Puigdemont pour « rébellion », peine passible en Espagne de 15 à 30 ans de prison.

Certains détails de cette mise en tutelle restent à venir. Ils incluront la mainmise directe du gouvernement central sur les forces de l’ordre. On se souvient que la loyauté des Mossos d’Esquadra (la police catalane) avait été mise à l’épreuve lors du référendum du 1er octobre, alors que beaucoup n’avaient pas suivi la consigne de réprimer la tenue du vote, décrété illégal par Madrid.

Il y a 17 000 Mossos en Catalogne. On les dit politiquement divisés, à l’image de la société catalane, bien que leurs responsables, comme le chef Josep Lluis Trapero, soient plutôt indépendantistes. Le 4 octobre, Trapero a été mis en examen pour « sédition ».

Puigdemont en prison pour « rébellion » politique? Et puis Trapero, pour « sédition »? Voilà qui projetterait une belle image de la démocratie espagnole au XXIe siècle.

Médias publics : d’une propagande à l’autre?

Autre sujet explosif : la reprise en main des médias publics de Catalogne. Cette mise sous tutelle est l’une des mesures les plus contestées de l’application de l’article 155. Les médias visés dénoncent une prise de contrôle idéologique et l’exercice d’une censure. Leurs responsables et artisans disent qu’on veut « anéantir leur indépendance ».

Depuis des semaines, la chaîne de la télévision publique catalane TV3, tout comme la station Catalunya Radio, est accusée par les anti-indépendantistes de manipulation et de partialité.

Finalement, après un débat au Sénat, et devant l’objection des sénateurs socialistes, il a été décidé que le gouvernement renoncerait à son ambition de mise sous tutelle directe des médias audiovisuels publics de Catalogne. Ceux-ci pourraient cependant faire l’objet d'éventuelles mesures d’étouffement budgétaire, si l'esprit indépendantiste y persistait.

Finalement, l’argent. Les finances de la Generalitat ont déjà été placées sous séquestre en septembre, donc bien avant l'activation de l’article 155. À partir de maintenant, le gouvernement central exercera toutes les compétences financières, budgétaires et fiscales pour s'assurer « qu'aucun denier public ne soit consacré à financer les efforts de sécession ».

Dans ce choc des deux nationalismes, l’image des « deux trains lancés l’un contre l’autre » donne une fausse impression de symétrie. Une meilleure image permettant d’appréhender ce qui s’en vient en Catalogne serait plutôt celle du « rouleau compresseur » avec un camp, celui de Madrid, qui a très nettement le gros bout du bâton.

Des airs de restauration

Rouleau compresseur, « arme nucléaire », bâton, assommoir... Quelle que soit l’image retenue, on voudra peut-être espérer que cette arme de la restauration qu’est le « 155 » sera utilisée avec retenue. Ce n’est pas sûr : les forces politiques, à Madrid, exigent aujourd’hui qu’on écrase les indépendantistes catalans et toutes leurs traces dans les institutions autonomes. Ces forces ont aujourd’hui le haut du pavé; on les lit dans tous les journaux de Madrid.

Barcelone va maintenant respirer un air de restauration, voire de glaciation politique. La « chasse aux séparatistes » s’annonce impitoyable.

Mariano Rajoy a parlé d’un délai maximal de six mois et d’élections le 21 décembre. Mais comment s’opérera la purge de façon concrète? Les fonctionnaires catalans résisteront-ils? Et les policiers? Et les indépendantistes? Et même les nationalistes modérés, ulcérés par ce qui se passe? Laissera-t-on se dérouler de grandes manifestations?

Résistance passive? Active? Uniquement pacifique, comme l’a toujours été – à l’inverse du Pays basque – le mouvement nationaliste catalan? La question, hélas, se pose.