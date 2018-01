Commémoration de l’Holocauste : Merkel condamne la remontée de l’antisémitisme en Allemagne

En cette journée internationale de commémoration de l'Holocauste, la chancelière allemande Angela Merkel a condamné la résurgence de l'antisémitisme en Allemagne, qualifiant de « honte » la nécessité de continuer à faire protéger les bâtiments juifs.

« L’antisémitisme, le racisme et la haine de l’autre en général sont davantage d’actualité que cela a été le cas dans le passé », a-t-elle déclaré dans sa balado hebdomadaire.

La chancelière en a profité pour réitérer son soutien à la création d’un poste de commissaire à l’antisémitisme dans le prochain gouvernement, si son parti parvient à s’entendre avec les sociaux-démocrates.

Les autorités allemandes sont préoccupées par les signes d’une montée de l’antisémitisme dans les milieux d’extrême droite et chez certains immigrants de pays musulmans. Une récente manifestation en protestation contre la volonté des États-Unis de transférer leur ambassade à Jérusalem a suscité de fortes réactions en Allemagne en raison des drapeaux israéliens qui y ont été brûlés.

De l’autre côté de la frontière, le chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz a aussi mis en garde ses concitoyens, qui ont connu au cours des dernières semaines une série d’incidents liés à l’antisémitisme.

« Les Autrichiens ont aussi été des acteurs et ont été associés aux crimes atroces de la Shoah, a-t-il dit dans un message sur Twitter. Nous portons une responsabilité historique particulière, que le nouveau gouvernement reconnaît clairement. »

« Ne jamais oublier »

À l’occasion de cette journée internationale, le premier ministre Justin Trudeau a aussi tenu à rappeler l’importance de perpétuer la mémoire des survivants.

Les années passent, les survivants de l'Holocauste se font moins nombreux, et l'urgence de notre devoir se fait de plus en plus sentir. Nous ne devons jamais oublier la capacité de l'humanité à faire du mal et à détruire. Nous ne devons jamais oublier les dangers de l'antisémitisme, de l'indifférence et du silence face aux atrocités. Les récits des survivants doivent être racontés, encore et encore.

Justin Trudeau, premier ministre du Canada