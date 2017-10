Crise des Rohingyas : il n'y aura pas de « miracle », prévient Bob Rae

Le nouvel envoyé spécial du Canada au Myanmar Bob Rae concède d'emblée qu'il n'accomplira pas de « miracles » pour résoudre la situation dramatique dans laquelle se trouvent les Rohingyas, des musulmans qui fuient le Myanmar par centaines de milliers. Il juge toutefois utile que le Canada participe à la recherche d'une solution.

Un texte de François Messier

S’adressant aux journalistes lundi dans le foyer du parlement, l’ancien premier ministre ontarien et ex-chef intérimaire du Parti libéral du Canada a indiqué qu’il se rendra dès la semaine prochaine dans l’ancienne Birmanie, et qu’il transmettra ses premières conclusions au premier ministre Trudeau au début du mois de novembre.

« Je ne prétends pas accomplir de miracles, mais je crois que cela vaut la peine d’explorer le plus de voies possibles, de renforcer les messages portant sur l’ampleur de la crise à l’intérieur du Myanmar, qui cause cet exode extraordinaire de plus d’un demi-million de personnes depuis le mois d’août, pour un total de plus de 900 000 » réfugiés au Bangladesh.

Selon M. Rae, il est important que le Canada travaille « de concert » avec d’autres pays afin de trouver une « approche cohérente et permanente » de la part de la communauté internationale. Tout ce que le Canada pourra faire en ce sens sera bénéfique, a-t-il fait valoir.

C’est clair que la crise au Myanmar et au Bangladesh est une crise humanitaire extraordinaire qui va exiger des réponses persistantes, non seulement de la part du Canada, mais du reste du monde. Bob Rae

Selon M. Rae, la situation actuelle au Myanmar s’inscrit dans le contexte d’une crise « qui n’est pas nouvelle et qui n’est pas unique aux Rohingyas », ces musulmans qui vivent au Myanmar depuis des décennies, mais sans jamais avoir obtenu une reconnaissance digne de ce nom dans ce pays à majorité bouddhiste.

Il a rappelé au passage que le défi d’établir une véritable « unité nationale » explique pourquoi le pays est devenu une dictature en 1962. Le pays est encore engagé aujourd’hui dans une « discussion constitutionnelle », a-t-il dit, en refusant de blâmer directement la première ministre de facto du pays, Aung San Suu Kyi.

« C’est très difficile. Il y a beaucoup de forces au Myanmar qui ne sont pas préparées pour un changement démocratique », a-t-il dit, dans ce qui a semblé être une critique voilée de l’armée, qui tient toujours les commandes du pouvoir dans le pays. « Nous devons trouver un moyen de continuer à mettre de la pression pour permettre des réformes démocratiques. »

Les Rohingyas victimes de « crimes contre l'humanité », dit Freeland

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, a profité de l’occasion pour réitérer que le Canada est « vivement préoccupé » par la situation des Rohingyas qui fuient le Myanmar.

Elle a évoqué « le besoin urgent de mettre fin à la violence et de protéger tous les civils, de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire à tous ceux et celles qui en ont désespérément besoin et d’établir les conditions propices au retour volontaire des réfugiés rohingyas en toute sécurité et dans la dignité ».

Mme Freeland a aussi profité de l’occasion pour « implorer » les autorités du Myanmar de mettre en œuvre les recommandations faites il y a quelques semaines par la Commission consultative sur l'État de Rakhine [l’État du Myanmar où habitent les Rohingyas], dirigée par l’ex-secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan.

Les meurtres et les autres violations flagrantes des droits de la personne font partie d’une attaque généralisée contre les Rohingyas. Ces actes sont des crimes contre l’humanité. C’est maintenant aux dirigeants militaires et au gouvernement civil du Myanmar qu’il revient de mettre fin à ce nettoyage ethnique. Chrystia Freeland

Mme Freeland n’a cependant pas voulu s’avancer sur la possibilité que le Canada accueille des réfugiés Rohingyas, comme il l’a fait pour des Syriens par exemple. Elle s’est contentée de dire que le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, étudie « différentes façons dont le Canada pourrait aider ».

Elle a également écarté la possibilité que le Canada dépouille Aung San Suu Kyi de son titre de citoyenne honoraire canadienne. « Un Canadien est un Canadien », a-t-elle répondu lorsqu’elle a été interrogée à ce sujet.

De son côté, la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, a fait savoir que le Canada va débourser 12 millions de dollars supplémentaires pour contribuer à la réponse humanitaire à la crise. L’argent sera versé à des « partenaires humanitaires de confiance », présents sur le terrain.

Cette contribution est là pour sauver des vies, pour subvenir aux besoins de base, mais aussi plus particulièrement aux besoins des femmes et des enfants et aux survivants de violence sexuelle, entre autres. Marie-Claude Bibeau

La contribution totale du Canada dans ce dossier s’élève maintenant à 25 millions de dollars.