Des feux de forêt forcent l'évacuation de 12 000 personnes en France

Un nouvel incendie qui s'est déclaré vers 23 h dans la nuit de mardi à mercredi dans le département touristique du Var, en France, a forcé l'évacuation de 12 000 personnes. Les flammes ont pris naissance dans les forêts asséchées de La Londe-les-Maures sur la Côte d'Azur.

« Entre 10 000 et 12 000 personnes ont été évacuées cette nuit, dont les campings », a précisé à l'AFP le maire de la petite ville, François Arizzi. Le Var, tout comme le sud-est de la France et la Corse, est frappé par des incendies depuis deux jours et plus de 5000 hectares de territoires ont été réduits en cendres.

« Le feu n'est pas fixé, il évolue tout doucement et a tendance à s'élargir un peu » dans cette zone de la Côte d'Azur balayée par « un vent assez fort et violent », a indiqué le commandant des opérations de secours, Serge La Vialle.

Combattu par plus de 540 pompiers, l’incendie a détruit plus de 1300 hectares du territoire de la petite commune de Bormes-les-Mimosas. Certains pompiers sont venus des régions voisines pour prêter main forte à leurs collègues.

Le Var constitue le deuxième département touristique de la France, derrière Paris, avec 8 à 9 millions de visiteurs par année.

Dormir sur la plage pour fuir les flammes

Bien que « toutes les salles municipales aient été ouvertes, certaines personnes sont restées dans leur voiture », a-t-il souligné. D’autres citoyens ont préféré passer la nuit dans des sacs de couchage sur la plage, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

C'est un cauchemar : un feu qui part à minuit [22 h GMT] avec ce vent, sachant que les bombardiers d'eau ne peuvent démarrer que le matin. Serge La Vialle, commandant des opérations de secours

Les pompiers combattent également le feu par les airs; quatre Trackers et un Dragon 83 sont ainsi mobilisés par la préfecture du Var. « Le vent souffle avec des rafales de 60 à 70 km/h », mais il devrait « baisser d’un cran (les rafales diminuant de 40 à 50 km/h) dans la matinée » ce qui facilitera le travail des soldats du feu.

La France a également demandé l’assistance de l’Union européenne pour combattre les flammes. L’Italie a répondu en prêtant deux avions Canadair qui ont fait une première sortie mardi soir. Le ministre français de l’Intérieur a également commandé six bombardiers d’eau de type Dash 8.

Les pompiers ont réussi à maîtriser deux foyers d’incendie dans le Var; soit à La Croix-Valmer, près de Saint-Tropez, où 500 hectares ont été ravagés. Les flammes y ont détruit deux résidences en plus de faire un blessé grave. À Artigues, à environ 80 km à l’ouest, ce sont quelque 1700 hectares qui ont brûlé.

La situation demeure tout de même périlleuse dans l’ensemble du sud-est français et, près de Marseille, un autre incendie s’est déclaré, menaçant le village de Carro. Les incendies n’ont toutefois pas fait de victimes tant au sein de la population locale que parmi les touristes.

La France n’est pas le seul pays frappé par des incendies en Europe. Le centre du Portugal est également éprouvé par les incendies de forêts. Le plus gros foyer fait toujours rage à Varzea dos Cavaleiros, dans le district de Castelo Branco. Il mobilise à lui seul 1100 pompiers qui peinent dans leur lutte contre les flammes attisées par le vent et les températures caniculaires.

Au total, 2400 pompiers combattent des incendies au Portugal, qui ont déjà consumé 75 000 hectares de forêts depuis le début de l’année.