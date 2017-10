Des talibans massacrent policiers et civils dans l'est de l'Afghanistan

Au moins 74 personnes sont mortes et 170 autres, blessées, mardi, dans une série d'opérations d'envergure menées par les talibans contre des installations policières, principalement dans l'est de l'Afghanistan.

À Gardez, dans la province de Paktiya, au moins cinq militants ont attaqué un complexe abritant différentes forces policières et un centre de formation de la police, après avoir fait exploser deux voitures dans le secteur.

Selon le ministère afghan de l’Intérieur, les assaillants, « munis de vestes explosives et d’armes légères », sont entrés dans l’enceinte où ils ont combattu des heures avant d’être tués.

Cette attaque a fait à elle seule 41 morts et 160 blessés, selon un dernier bilan du vice-ministre de l'Intérieur, le général Murad Ali Murad. Vingt morts et 110 blessés sont des civils.

Le bureau du gouverneur de Paktiya a fait savoir que le chef de la police provinciale a notamment été tué dès le début de l’assaut.

Plusieurs étudiants d’une université provinciale adjacente ont notamment été blessés par des éclats de verre après les explosions, a indiqué un étudiant, Noor Ahmad.

J'étais en classe quand j'ai entendu un énorme boum, tout le bâtiment a été secoué et les vitres des fenêtres ont volé en éclats. On essayait de sortir quand on a entendu une deuxième explosion... La poussière et des débris ont envahi notre salle de cours.

Noor Ahmad