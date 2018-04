Élisabeth II célèbre ses 92 ans parmi les stars

La reine Élisabeth II a célébré samedi son 92e anniversaire. Elle a assisté au Royal Albert Hall de Londres à un concert donné en son honneur par une pléiade de vedettes, dont Sting et Tom Jones.

Le chanteur gallois Tom Jones a donné le coup d'envoi du spectacle avec son succès It's Not Unusual, avant que la reine et sa famille n'apparaissent à la tribune royale de la salle.

L'Australienne Kylie Minogue, la troupe sud-africaine Ladysmith Black Mambazo, le Jamaïcain Shaggy, l'Ontarien Shawn Mendes et les Anglais Craig David, Jamie Cullum et Sting se sont succédé sur scène, de même que des vedettes du théâtre et du cinéma.

Le prince Charles, son épouse Camilla, le ses fils William et Harry et d'autres membres de la famille royale ont assisté à l'événement, de même que la première ministre britannique Theresa May.

La reine passe habituellement la journée de son anniversaire en privé, mais elle a cette fois-ci rompu avec la tradition.

66 ans de règne

Née le 21 avril 1926, Élisabeth II est la monarque ayant régné le plus longtemps dans le monde.

Elle est devenue reine à l'âge de 25 ans, à la mort de son père, le roi George VI, le 6 février 1952, il y a donc 66 ans.

Son couronnement n'a toutefois eu lieu que le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster.

Élisabeth II a eu quatre enfants, dont le prince Charles, qui devrait lui succéder à sa mort.

Le prince de Galles a d'ailleurs officiellement accédé vendredi à la tête des pays du Commonwealth, dont fait partie le Canada. La reine a abandonné cette fonction symbolique qu'elle occupait depuis 1952.

Élisabeth II assume tout de même toujours la plupart de ses fonctions officielles. Cependant, son époux, le prince Philip, qui a 96 ans, s'est retiré de la vie publique l'été dernier.

Le prince Philip a passé 10 jours à l'hôpital, plus tôt ce mois-ci, alors qu'il a été opéré à une hanche.