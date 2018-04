Erdogan devance d'un an et demi des élections déterminantes pour la Turquie

Les prochaines élections présidentielle et législatives en Turquie seront devancées d'un an et demi, a annoncé mercredi le président Recep Tayyip Erdogan, en plaidant l'urgence que le pays fasse la transition vers un régime présidentiel, tel qu'approuvé lors d'un référendum l'an dernier.

« Nous avons décidé de tenir ces élections le dimanche 24 juin », a-t-il annoncé lors d'un discours télévisé à Ankara, au terme d'une rencontre avec le chef du parti ultranationaliste MHP, Devlet Bahleçi. Cet allié électoral du président Erdogan avait appelé mardi à des élections anticipées.

Le double scrutin, originalement prévu le 3 novembre 2019, est particulièrement crucial puisqu'il consacrera l'entrée en vigueur des mesures adoptées lors d'un référendum constitutionnel en avril 2017. Il s'agit de transformer le système parlementaire actuel en un régime présidentiel renforçant les prérogatives du chef de l'État.

Grâce à cette révision constitutionnelle qu'il a appelé de ses voeux et défendue bec et ongles, M. Erdogan pourrait, s'il devait l'emporter, briguer deux nouveaux mandats présidentiels de cinq ans et rester au pouvoir jusqu'en 2028. Il est en poste depuis 2014, après avoir été premier ministre du pays pendant 11 ans.

« Même si le président et le gouvernement travaillent ensemble, nous sommes confrontés aux maux du vieux système à toutes les étapes » du processus politique, a dit M. Erdogan lors d'un discours télévisé. « Les développements en Syrie et ailleurs rendent urgent le passage au nouveau système exécutif afin de prendre de manière forte des décisions pour l'avenir de notre pays. »

En janvier dernier, l'armée turque a envahi la région d'Afrine en Syrie aux côtés de rebelles syriens afin d'en déloger les combattants kurdes qui s'y trouvaient. Ankara affirme que ces rebelles du YPG sont des « terroristes » affiliés au PKK, la guérilla kurde active en Turquie depuis plus de trois décennies.

Depuis la chute d'Afrine, la Turquie menace de poursuivre ces opérations contre les Kurdes dans le nord-est de la Syrie, au risque de dégrader ses relations avec les États-Unis. Dans son combat contre le groupe armé État islamique, l'armée américaine s'est alliée aux Forces démocratiques syriennes (FDS), dont les YPG sont la principale composante.

Le président turc a aussi évoqué la nécessité de prendre des « décisions importantes » sur l'économie, qui surchauffe. En 2017, le produit intérieur brut du pays a crû de 7,4 %, un taux très élevé.

L'annonce d'élections anticipées a été accueillie avec surprise en Turquie, puisque de nombreux dirigeants du pays, dont M. Erdogan, ont plusieurs fois démenti des rumeurs à ce sujet au cours des dernières semaines.

Pour être élu dès le 24 juin, M. Erdogan devra récolter plus de 50 % des suffrages. S'il n'y parvient pas, un deuxième tour de scrutin sera organisé.

M. Erdogan est déjà vertement critiqué pour la façon autoritaire dont il gère le pays, particulièrement depuis le coup d'État raté de juillet 2016. Cela a donné lieu à vague de congédiements, d'arrestations et d'emprisonnements visant des dizaines de milliers de personnes - fonctionnaires, militaires, journalistes, etc. - soupçonnés de faire partie d'un réseau que dirigerait le prédicateur Fethullah Gülen, tenu responsable du putsch.

Les organisations de défense des droits de la personne, dont Amnistie internationale, l'Union européenne et même les Nations unies sont au nombre des organisations qui dénoncent ses façons de faire, qui menacent les fondements d'un État de droit.