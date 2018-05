Éruption spectaculaire du volcan Kilauea sur l’île d’Hawaï

D'importants séismes ont secoué l'île d'Hawaï vendredi, une journée après que le volcan Kilauea, l'un des plus actifs au monde, fut entré en éruption.

Le plus important tremblement de terre, de magnitude 6,9, s'est produit à 12 h 32 heure locale (18 h 32 HAE), à 16 km au sud-ouest de Leilani Estates, à une profondeur de cinq kilomètres, « quasiment exactement au même endroit que le séisme mortel de 1975, d'une magnitude de 7,1 », a rapporté l'agence américaine de géologie et sismologie (USGS).

L'Agence de défense civile a déclaré qu'il y avait des fissures dans trois rues et a dit à tous les résidents restants d'évacuer. Elle rapporte aussi des niveaux dangereux de gaz sulfureux dans l'air.

Cette nouvelle activité survient un jour après l'éruption du volcan Kilauea.

La lave du volcan a brûlé deux maisons, mais on ne rapporte pas de victime. Le bureau du gouverneur, David Inge, a décrété l’évacuation obligatoire de 770 bâtiments et de 1700 personnes.

Deux centres d’accueil ont été ouverts pour les résidents touchés, mais seulement une centaine de personnes y ont jusqu'ici trouvé refuge, les autres ayant à l'évidence été recueillies par des proches.

L’état d’urgence a été décrété afin que tous les services et les fonds d’urgence de l’État lié aux catastrophes naturelles soient mobilisés, et la Garde nationale a été appelée en renfort pour aider aux opérations de secours.

« Préparez-vous maintenant pour que votre famille soit en sécurité », a enjoint le gouverneur aux quelque 10 000 résidents du secteur qui pourraient être appelés à quitter leur résidence à tout moment.

Un résident du secteur qui a capté des images vidéo de l'événement avec un drone (voir photo ci-bas), Jeremiah Osuna, affirme que la coulée de lave rouge ressemble à un « rideau de feu ».

Ça a grondé comme si on avait mis des pierres dans une sécheuse et qu'on l'avait fait tourner le plus vite possible. On pouvait sentir le soufre et les arbres brûlants.

Jeremiah Osuna, cité par la chaîne de télévision KHON