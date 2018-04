Frappes en Syrie : le Pentagone fait le point

Les États-Unis ont convenu de faire le point samedi à 9 h sur les frappes aériennes qu'ils viennent de lancer sur la Syrie en collaboration avec la France et la Grande-Bretagne.

Comme à son habitude, le président Donald Trump a commencé la journée avec un tweet. « Une attaque aérienne parfaitement exécutée hier soir. Merci à la France et au Royaume-Uni pour leur sagesse et la puissance de leur belle armée. On n'aurait pas pu obtenir un meilleur résultat. Mission accomplie ! », a-t-il publié sur le réseau social.

Plus de détails suivront.