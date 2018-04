Frappes en Syrie : les réactions se multiplient dans le monde

La Russie a vivement réagi à la frappe des Américains et de leurs alliés Britannique et Français. L'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov, a déclaré que les frappes étaient une « insulte au président russe ».

La Russie soutient qu'il y aura des conséquences aux frappes alliées en Syrie, a précisé l'ambassadeur Antonov en ajoutant qu’insulter le président russe était « inacceptable et inadmissible » et que les États-Unis n’ont pas le droit de blâmer les autres pays.

Moscou a également ajouté que la Syrie, qui a résisté pendant des années à « une agression terroriste », a été frappée par l'opération militaire occidentale alors qu'elle avait « une chance d'avoir un avenir pacifique ».

De son côté, le premier ministre canadien Justin Trudeau a apporté son soutien au président Donald Trump.

« Le Canada appuie la décision des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France de prendre des mesures pour diminuer la capacité du régime Assad de lancer des attaques par armes chimiques contre ses propres citoyens » a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'OTAN appuie également la décision des États-Unis et ses alliés d'avoir mené ces « frappes ponctuelles ».

« Elles vont réduire la capacité du régime à mener d'autres attaques contre le peuple de Syrie avec des armes chimiques », a affirmé le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg.

Le ministre des Affaires étrangères turc salue les frappes conjointes comme « une réponse appropriée ».

Toutefois, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a appelé tous les états membres à la retenue et à éviter l'escalade.

« J'appelle tous les États membres à faire preuve de retenue dans ces circonstances dangereuses et à éviter tous les actes qui pourraient entraîner une escalade de la situation et aggraver les souffrances du peuple syrien », a déclaré dans un communiqué M. Guterres, qui a reporté un voyage prévu en Arabie saoudite pour gérer les suites de l'action militaire lancée par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

L'Iran met en garde contre « es conséquences régionales »

L'Iran, principal allié régional de Damas, a mis en garde samedi contre les « conséquences régionales » des frappes ciblées menées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre la Syrie tout en les condamnant « fermement ».

« Les États-Unis et leurs alliés, sans aucune preuve et avant même une prise de position de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques [OIAC] ont mené cette action militaire [...] contre la Syrie et sont responsables des conséquences régionales de cette action aventuriste », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères sur son canal Telegram.

Selon lui, ces bombardements constituent « une violation flagrante de la loi internationale » et « méprisent la souveraineté de la Syrie », a-t-il ajouté sur la chaîne de télévision du Hezbollah.

« Minimiser le tort » causé aux civils

L'organisation Amnistie Internationale temporise en demandant de « minimiser le tort » causé aux civils dans les frappes aériennes menées en Syrie par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre le régime de Bachar Al-Assad.

« Le peuple syrien a déjà enduré six années d'un conflit dévastateur, et des attaques chimiques dont beaucoup sont des crimes de guerre », a déploré l'ONG.