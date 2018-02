Donald Trump prétend que le mémo controversé dévoilé par la Maison-Blanche vendredi et qui critique le travail du FBI dans l'enquête sur l'ingérence russe lors de la campagne de 2016 le blanchit complètement.

Le président américain a publié un message sur Twitter expliquant que bien que la « chasse aux sorcières » se poursuit, il estimait qu'il était dorénavant « innocenté » dans l’enquête.

Il n’y a eu aucune collusion et il n’y a eu aucune obstruction […] Après un an à chercher sans relâche et à ne rien trouver, [le mot] collusion est mort

Donald Trump, président des États-Unis