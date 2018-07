L'ancien patron de Megavideo Kim Dotcom pourra être extradé aux États-Unis

La Cour d'appel de Nouvelle-Zélande a tranché jeudi. Kim Dotcom peut être extradé vers les États-Unis, où il risque 20 ans de prison. L'ancien magnat du web, fondateur de Megaupload et de Megavideo, est accusé par la justice américaine de piratage massif.

« Les preuves fournies par les États-Unis montrent clairement à première vue [...] que les appelants ont conspiré et ont violé délibérément les droits d’auteur à grande échelle pour des gains commerciaux », a dit la Cour d’appel néo-zélandaise dans un communiqué.

Les avocats de la défense avaient fait appel d’une précédente décision similaire. Kim Dotcom et trois anciens de Megaupload, Finn Batato, Mathias Ortmann et Bram Van der Kolk, avaient essuyé en février 2017 un autre revers de la justice néo-zélandaise, qui avait confirmé un jugement d’extradition de première instance rendu en 2015.

Point final pour Kim Dotcom?

Arrêté en Nouvelle-Zélande en 2012, le ressortissant allemand de 44 ans avait été accusé par le département américain de la Justice et le FBI d’être à l’origine d’un pillage en ligne à grande échelle grâce à Megaupload.com, populaire site de téléchargement direct, fermé depuis.

Le FBI accuse Kim Dotcom et ses collègues d’avoir tiré de leur activité 175 millions de dollars de profits et causé plus d’un demi-milliard de dollars de pertes aux ayants droit des œuvres musicales, films et autres produits piratés.

En octobre, la Cour suprême des États-Unis a rejeté l’offre de M. Dotcom de recouvrer 40 millions de dollars d’actifs saisis par le gouvernement américain.