La guerre controversée du président philippin contre les trafiquants de drogue

Le président philippin Rodrigo Duterte, qui reçoit plusieurs chefs d'État à l'occasion du sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, mène une lutte sans merci contre les trafiquants de drogue.

En près d’un an et demi, environ 5200 personnes ont déjà été tuées par la police et des miliciens.

Rodrigo Duterte se dit fier de cette lutte controversée et sanglante. Il va jusqu'à se vanter d’avoir déjà lui-même tué des trafiquants de drogues. Mais cette guerre n’épargne pas les consommateurs de stupéfiants.

Notre envoyée spéciale Anyck Béraud est allée à la rencontre des victimes collatérales de cette croisade meurtrière.