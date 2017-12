La pénurie d'argent liquide frappe plus fort que jamais au Zimbabwe

Désespérément à court de devises et de liquidités, le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, donne trois mois aux particuliers et aux entreprises pour rapatrier volontairement des fonds publics qui auraient été sortis illégalement du pays.

Pour tenter de remettre un peu d’argent dans les caisses de l’État, M. Mnangagwa, qui a succédé vendredi dernier à Robert Mugabe sous la pression de l’armée, a ainsi décidé de s’attaquer en priorité aux capitaux placés illégalement ou cachés à l’étranger.

« Le gouvernement du Zimbabwe accorde un délai de trois mois pour le rapatriement volontaire des fonds et des actifs sortis du pays en violation de la loi, faute de quoi des poursuites seront engagées », a-t-il annoncé mardi.

Ceux qui refuseront d'obtempérer seront arrêtés et traduits devant la justice, a prévenu le nouveau président, qui doit gouverner un pays sans monnaie nationale.

L'expatriation des capitaux constitue un crime économique contre le peuple du Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa, président du Zimbabwe

Des files d'attente interminables devant les banques

Pendant ce temps, des milliers de Zimbabwéens doivent chaque jour faire la file pendant des heures devant les banques du pays dans l’espoir de pouvoir retirer 10 $ ou 20 $ US, car le niveau de liquidités est si bas, dans les coffres de la banque centrale, que les institutions financières ne peuvent permettre des retraits de plus de 40 $ US comptant.

Et encore, de nombreux clients n’arrivent tout simplement pas à retirer d’argent lorsque le montant quotidien de retrait est atteint dans une banque.

La pénurie est telle que des Zimbabwéens dorment toute la nuit devant des banques afin de pouvoir se procurer de l’argent.

Le dollar américain comme monnaie depuis huit ans

Les devises sont d’autant plus difficiles à trouver que, depuis 2009, le Zimbabwe utilise le dollar américain comme unité monétaire, faute de monnaie nationale.

L’hyperinflation qui a frappé le pays au début des années 2000 a littéralement entraîné la disparition du vieux dollar zimbabwéen en 2009, au profit de la devise américaine.

En 2007, la Banque mondiale estimait à 24 411 % le taux d’inflation au Zimbabwe.

Avant l’abandon du dollar zimbabwéen, le gouvernement devait imprimer des billets de 100 000 milliards de dollars pour permettre à ses citoyens d’acheter des biens et services.

Les dollars locaux ne valant plus rien, même le gouvernement s’est donc tourné vers le dollar américain qui est depuis l’unité d’échange officielle dans le pays.

Or, aujourd’hui, même les billets de banque américains font défaut dans le pays, faute d’investissements étrangers, de croissance économique et de commerce extérieur.

Système monétaire parallèle

Pour pallier à la pénurie de devises, le gouvernement zimbabwéen émet avec plus ou moins de succès des « billets obligataires » qui sont en fait de « mini-obligations » que les gens peuvent s’échanger entre eux pour acheter des biens et des services.

Les transactions électroniques par cartes bancaires se sont également beaucoup développées au Zimbabwe, faute d’argent liquide.

Au Zimbabwe, il est désormais possible d’acheter des tomates dans la rue, vendues à même le sol par un diplômé universitaire, en payant avec une carte de crédit. Jean-Philippe Rémy, journaliste au quotidien Le Monde

Croissance anémique, sans création de richesse

Plus de 90 % de la population étant actuellement au chômage, il se crée très peu de richesse au Zimbabwe malgré la présence de ressources minières, une population éduquée et un potentiel agricole important.

Entre 1997 et 2008, le PIB du Zimbabwe a littéralement été divisé par deux. De 8,5 milliards de dollars en 1997, il est passé à 4,4 milliards 10 ans plus tard, en raison notamment de la gestion économique défaillante du gouvernement de Robert Mugabe et d’une réforme agraire qui a chassé tous les fermiers blancs du pays au profit d’une redistribution de leurs terres qui s’est soldée par l’effondrement de l’industrie agricole.

Des politiques toxiques

Plus tard, une politique nationale d’achat des récoltes des fermiers zimbabwéens, baptisée « Command Agriculture », qui s’apparentait davantage à une distribution de cadeaux électoraux, a achevé de vider les coffres de la banque centrale du pays, qui s’est déclarée à sec en 2016.

En dépit de l’ultimatum qu’il lance aujourd’hui aux entreprises et aux Zimbabwéens fortunés qui ont sorti des capitaux en secret, le nouveau président Mnangagwa aura fort à faire pour remplir les coffres d'un pays qui a acquis une réputation exécrable auprès des investisseurs étrangers sous le règne de 37 ans de son prédécesseur, Robert Mugabe.

Un régime qu’Emmerson Mnangagwa, aujourd’hui âgé de 75 ans, a non seulement soutenu, mais perpétué aux côtés de Robert Mugabe, dont il a été ministre et chef des services secrets avant de devenir vice-président.

Occupant le 161e rang sur 194 États en ce qui concerne le développement humain, le Zimbabwe est un pays à genou où l’espérance de vie est de 58 ans et où le taux de mortalité infantile atteint près de 26 %, selon les données de l’ONU.

La criminalité y est aussi très élevée, sans compter la corruption endémique qui plombe l'économie. Une corruption dont Emmerson Mnangagwa était lui-même l'un des principaux bénéficiaires lorsqu'il était ministre, d'après la BBC.

Outre la corruption qui draine une partie des liquidités du pays, le versement des salaires aux 800 000 employés de l’État constitue également une dépense colossale pour le régime, qui consacre annuellement 60 % de ses dépenses publiques au salaire des fonctionnaires, selon des données du Fonds monétaire international.