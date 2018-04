La retraite de Raul Castro

Le processus électoral très particulier du système cubain arrive à son terme. Les 605 députés élus par les assemblées municipales le 11 mars dernier éliront à leur tour le prochain président et les 31 membres du Conseil d'État qui, eux, formeront le nouveau gouvernement cubain.

Un texte de Jean-Michel Leprince, envoyé spécial à Cuba

Raul Castro avait limité les hautes fonctions de l’État à deux mandats de cinq ans et cette disposition s’applique donc à lui-même. Il quittera le pouvoir jeudi, même s’il restera secrétaire général du Parti communiste cubain jusqu’à son prochain congrès en 2021. Il aura alors 90 ans.

Un bilan mitigé

De l’aveu de tous, et l’admission vient en tête de l’article du journal Granma, l’organe officiel du Parti communiste, Raul Castro n’aura pas accompli tout ce qu’il s’était promis de faire. Les réformes économiques ont eu leur limite et le plus dur reste à faire.

Les Cubains ont le droit de voyager, ainsi que d’acheter et de vendre leurs propriétés et leurs automobiles. Des terres agricoles en friche ont été cédées à des agriculteurs privés.

Le secteur privé compte plus de 500 000 personnes qui travaillent pour leur propre compte. Ils sont restaurateurs, petits artisans, etc. Mais les coopératives non agricoles et les PME sont encore à l’état embryonnaire.

Du point de vue politique rien ne bouge, et le processus électoral l’a bien montré. N’importe qui ne peut pas se présenter en politique sans l’aval des organismes sociaux ou professionnels patronnés par le Parti communiste.

Beaucoup de Cubains expriment leur désir de voir plus de transparence dans le processus politique et un meilleur reflet d’opinions diverses, mais il faudra attendre pour que cela se concrétise. Peut-être lorsque les députés s’attaqueront à la réforme de la Constitution.

Principal défi : l'économie

Le premier vice-président, Miguel Diaz-Canel, 57 ans, ingénieur de formation, sera vraisemblablement le prochain président cubain.

La Commission de candidature a annoncé devant l'Assemblée nationale mercredi que ce dernier avait été désigné comme seul candidat pour succéder à Raul Castro.

La nomination officielle de Miguel Diaz-Canel aux plus hautes fonctions doit être confirmée jeudi matin après le vote des députés. Ces derniers n'ont toutefois pas pour tradition de contester les propositions de la Commission de candidatures.

Le nouveau président sait qu’il devra s’attaquer à l’unification des deux monnaies, le peso cubain et le peso convertible, qui génèrent une distorsion gigantesque dans l’économie. Il devra aussi relever les salaires des employés de l’État – ils sont encore 70 % de la main-d’œuvre – qui touchent de très bas salaires : de 25 $ à 30 $ par mois, un peu plus pour le secteur de la santé.