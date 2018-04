La Syrie et la Russie « ont gagné la guerre »

ANALYSE - Si les frappes lancées par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre des installations militaires syriennes, dans la nuit de vendredi à samedi, ont une valeur symbolique, on peut douter de leur valeur stratégique, estime le journaliste et chroniqueur François Brousseau.

En entrevue à RDI samedi matin, M. Brousseau a ainsi avancé que le geste, appuyé par la plupart des autres pays occidentaux et conspué par les alliés du régime de Damas, dont la Russie et l'Iran, vise à « montrer qu'on réagit, qu'on est fâchés, qu'on fait quelque chose ».

Toujours selon le chroniqueur, cette attaque unique vise non seulement à saper les capacités du gouvernement syrien à lancer des attaques aux armes chimiques, mais aussi à réduire les risques d'escalade.

Aucun missile n'a ainsi visé de forces ou d'installations russes ou iraniennes en Syrie, deux puissances adversaires des États-Unis qui soutiennent Damas.

Avant les bombardements de la nuit dernière, Moscou avait même menacé d'abattre d'éventuels missiles américains, le cas échéant, laissant craindre un affrontement direct entre la Maison-Blanche et le Kremlin.

Pour sa part, le professeur en droit de l'UQAM Rémi Bachand se range à l'avis de Moscou, pour qui les frappes effectuées contre la Syrie sont illégales.

Selon M. Bachand, l'usage de la force militaire n'est autorisé, selon la Charte des Nations unies, qu'en deux cas précis : si l'intervention a obtenu l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, où la Russie dispose d'un droit de veto, ou s'il s'agit d'un cas de légitime défense.

« Or, nous ne sommes pas du tout dans l'un de ces deux scénarios », a rappelé l'expert lui aussi présent sur le plateau de RDI.

« Je ne parlerai pas de légalité, je parlerai de légitimité : il y a quelque chose qui est en train d'émerger, ce que certains appellent la responsabilité de protéger, qui parle d'intervention humanitaire. J'ai toujours prétendu que la source profonde de cette doctrine est extrêmement douteuse sur le plan juridique », a-t-il affirmé.

Zones d'ombre

Si les bombardements des dernières heures découlent de l'affirmation voulant que le régime de Damas soit responsable de l'attaque chimique dans la Ghouta orientale, qui aurait fait environ 40 morts, François Brousseau a rappelé que certaines zones d'ombre entourent toujours cet événement.

Il y a beaucoup d'éléments qui portent à croire que [Damas est responsable], mais de toute façon, la question plus vaste est le fait que des armes chimiques ont été employées massivement dans le cadre de la guerre de Syrie, [...] la plupart du temps par les forces du régime. François Brousseau, journaliste et chroniqueur

Et alors qu'il est question de violation du droit international, le journaliste en a profité pour rappeler qu'il y a entre autres eu des tirs contre des hôpitaux, tirs qui ont été imputés aux forces de Damas. « On n'est plus dans le droit, on est dans la barbarie. »

« Il y a eu des violations massives des droits qui ont été documentées [...] et la majorité des victimes tuées dans cette guerre l'ont été par des forces prorégime », a-t-il poursuivi.

Avec des rebelles aux abois dans la Ghouta orientale, où l'assaut de samedi dernier a sonné le glas de ce front qui représentait une sérieuse épine dans le pied du président syrien Bachar Al-Assad, pourquoi prendre le risque de lancer une attaque chimique?

« Si on veut trouver des motifs, on peut en trouver », a lancé M. Brousseau.

« Il peut s'agir de tester les limites de l'Occident, tester la fameuse " ligne rouge "... Cela pourrait également être une question de terminer le travail, puisque la frappe chimique alléguée est survenue exactement au moment où les combats prenaient fin dans la Ghouta orientale après la victoire des forces syriennes », a-t-il dit.

Y a-t-il risque d'escalade?

Malgré les protestations véhémentes de plusieurs gouvernements proches ou alliés de la Syrie, François Brousseau croit que le risque d'escalade est peu élevé pour l'instant.

Pour lui, la Russie aura beau jeu, devant le Conseil de sécurité de l'ONU réuni en séance extraordinaire, samedi à 11 h, de clamer que les frappes vont à l'encontre du droit international. Et ce, malgré le fait que la Russie elle-même ait contribué à la dégradation de la situation en Syrie avec des actes « guère plus légaux, ou du moins moraux ».

Quant à Rémi Bachand, le spécialiste en droit international a souligné qu'il était nécessaire de surveiller les réactions des autres États, une acceptation des frappes occidentales pouvant, dit-il, mener à une généralisation des interventions militaires selon des prétextes humanitaires.

Je considère que plusieurs États n'ont pas intérêt à froisser Donald Trump, notamment pour des raisons économiques, dans le contexte d'une rhétorique aussi agressive. Rémi Bachand, expert en droit international à l'UQAM

Au bout du compte, a conclu François Brousseau, « dans l'ouest de la Syrie, la Russie et Damas ont gagné cette guerre ».