Le long combat des Autochtones équatoriens contre Chevron

C'est le combat de David contre Goliath : 30 000 villageois équatoriens tentent d'obtenir des réparations de Chevron Canada qu'ils accusent d'avoir pollué leurs terres en Amazonie de 1972 à 1990. Les indigènes exigent 9,5 milliards de dollars pour les torts causés à leur environnement, leur santé et leur gagne-pain.

Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Les avocats des indigènes de Lago Agrio tentent de faire casser en appel le jugement de la Cour supérieure de l'Ontario qui a donné raison à l'entreprise canadienne en 2015. Le recours collectif qui ne date pas d'hier a abouti au Canada après des échecs devant des tribunaux aux États-Unis, en Argentine et au Brésil.

La cause avait été entendue dans un premier temps aux États-Unis, où les indigènes avaient remporté une demi-victoire. L'entreprise Chevron Corp. y avait obtenu un arrêt des procédures après que ses avocats eurent expliqué que les tribunaux américains n'avaient pas la compétence juridictionnelle pour statuer sur cette affaire. Chevron Corp., la société mère basée en Californie, avait alors accepté de se plier devant la décision.

À l'époque, en 1993, les indigènes avaient donc poursuivi en Équateur la société Texaco qui a depuis été rachetée par Chevron Corp. Un tribunal équatorien avait finalement reconnu en 1995 qu'un territoire de 1500 kilomètres carrés avait bien été contaminé par l'exploitation pétrolière dans la partie septentrionale de l'Amazone équatorienne.

La Cour supérieure de l'Équateur avait confirmé en 2013 le jugement des tribunaux inférieurs qui octroyaient 9,5 milliards de dollars américains aux villageois de Lago Agrio. Les indigènes parlent d'un désastre environnemental de l'ampleur de Tchernobyl. Yahmé Varga est l'un des indigènes qui ont fait le voyage pour assister aux audiences à Toronto.

Il explique en espagnol que sa mère souffre du cancer depuis que la terre, l'eau et l'air de son village ont été contaminés par les déversements de produits chimiques de la société Chevron-Texaco. « Rien ne pousse sur nos lopins de terre, nos animaux sont morts, l'eau n'est plus potable; les gens meurent de façon précoce et les enfants naissent avec des malformations. »Chevron avait toutefois quitté l'Équateur avant la décision finale des tribunaux si bien que personne n'avait été dédommagé. Un départ qui avait forcé les indigènes à poursuivre la compagnie Chevron dans des pays où elle est toujours présente en Amérique du Sud, puis une seconde fois aux États-Unis. Ils perdront tour à tour la lutte. C'est alors qu'ils avaient décidé de tenter leur chance au Canada à partir de 2012.

Au Canada, les indigènes de Lago Agrio ont néanmoins perdu la première manche lorsque la Cour supérieure de l'Ontario a statué en 2015 que l'entreprise canadienne n'a pas à payer les dettes de la société mère, parce que ce sont deux entités différentes.

Le juge Glenn Hainey avait conclu que Chevron Canada ne pouvait donc être tenue responsable du désastre écologique de Lago Agrio et qu'elle n'avait pas à verser les 9,5 milliards de dollars américains aux demandeurs.

Rafael Pandam, qui est également venu d'Équateur, affirme que les multinationales ne peuvent se cacher derrière leurs filiales dans le monde pour échapper à la justice ou pour éviter de payer des dommages et intérêts pour le tort qu'elles ont causé à l'environnement, se dit quelque peu optimiste d'obtenir victoire au Canada. « La Cour d'appel doit rendre une décision juste et définitive contre Chevron pour que la société paye pour les crimes qu'elle a commis contre l'Humanité, mais aussi contre l'environnement de l'Amazone. »

Selon les avocats des plaignants, l'extra-territorialité des décisions des tribunaux équatoriens s'applique à Chevron Canada. Ils rappellent que la société mère a reçu de ses filiales établies dans le monde entier 25 milliards de dollars en dividendes, ce qui prouve que Chevron Canada et Chevron Corp. sont la même entreprise. L'indépendance de Chevron Canada est donc factice selon eux.

Les avocats ont eu maille à partir avec le juge Ian Nordheimer qui a répété que les tribunaux américains avaient statué, lors de la seconde poursuite des plaignants aux États-Unis, que la décision du tribunal équatorien de première instance était invalide et basée sur des activités frauduleuses.

Ce sera au tour des avocats de Chevron Canada de plaider leur cause mercredi. Il a été impossible d'obtenir à l'avance leur mémoire, parce que la société pétrolière a réussi à mettre sous scellés à l'abri du public les preuves qu'elle compte présenter. La mise sous scellé de ces documents fait d'ailleurs l'objet d'une contestation judiciaire de la part du réseau CBC. La cause sera entendue le 20 juin.

On s'attend néanmoins à ce que la défense de Chevron Canada soutienne que les jugements des tribunaux de l'Équateur ne sont pas valides et qu'ils ne peuvent s'appliquer à d'autres juridictions.

Dans un communiqué, l'entreprise ajoute que la décision des tribunaux a de toute façon été obtenue de façon frauduleuse, laissant entendre que les juges équatoriens sont corrompus et qu'ils ont été soudoyés par les plaignants. Une chose impensable, selon elle, dans État de droit comme le Canada.

Les indigènes rétorquent que c'est l'entreprise Chevron qui a plutôt acheté les politiciens équatoriens pour obtenir des droits de forage en Amazonie dans les années 1960 et 1970.

Rafael Pandam explique que son groupe se bat au nom des siens, mais aussi au nom de tous les peuples indigènes de la planète dont les richesses sont spoliées, selon lui, par les multinationales. « Nous sommes ici pour tisser des liens d'amitié et de solidarité avec nos frères et sœurs des Premières Nations du Canada et pour nous assurer que la justice n'est pas seulement réservée aux plus puissants de la planète comme les gouvernements et les multinationales. »

En cas de victoire, les avocats des plaignants pensent que la décision de la Cour d'appel fera jurisprudence. Selon eux, le jugement ne concernera pas seulement l'Équateur, mais le monde entier où des multinationales exploitent des richesses naturelles et où l'environnement a été pollué par leur faute. Le Canada n'est pas en reste, selon les avocats, qui mentionnent l'exploitation minière, forestière, pétrolière dans les réserves autochtones et dans l'Arctique.

Ils se plaisent d'ailleurs à citer les avancements que les Premières Nations du Canada ont obtenus devant les tribunaux canadiens en matière de droits ancestraux (chasse et pêche, par exemple). Les avocats n'hésitent pas non plus à rappeler les récentes compensations financières que certains groupes autochtones ont remportées pour les sévices qu'ils ont subis dans leur enfance.