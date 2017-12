Le pape François prône la réconciliation en sol birman

Au troisième jour de son voyage au Myanmar, le pape François a prôné la réconciliation entre les multiples ethnies du pays essentiellement bouddhiste, tant à l'occasion d'une messe tenue en plein air que lors d'une rencontre subséquente avec des bouddhistes de haut rang.

Grand adepte du dialogue interreligieux, le chef de l’Église catholique a multiplié les références élogieuses au bouddhisme lors d’une rencontre tenue dans un temple de Rangoon avec les membres du comité Sangha Maha Nayaka, une institution composée de moines chargés de superviser et de réglementer le clergé bouddhiste.

Le pape a jugé « nécessaire de dépasser toutes les formes d’intolérance, de préjugés, de haine » dans le pays, que fuient par centaines de milliers les Rohingyas, de confession musulmane, victimes selon l’ONU d’un « nettoyage ethnique ». Il faut « être unis », a dit le souverain pontife. « Nous ne pouvons rester isolés les uns des autres. »

Comment pouvons-nous faire? Les paroles du Bouddha offrent à chacun de nous un guide: "Élimine la colère avec l'absence de colère, vaincs le méchant avec la bonté, défais l'avare avec la générosité, vaincs le menteur avec la vérité". le pape François

« À travers les enseignements du Bouddha, et le témoignage zélé de si nombreux moines et moniales, les gens de cette terre ont été formés aux valeurs de la patience, de la tolérance et du respect de la vie », a-t-il aussi dit.

Un défi diplomatique d'envergure

Le pape argentin marche sur des oeufs depuis son arrivée au Myanmar, lundi. S’il n’a pas hésité à déplorer le sort des Rohingyas à Rome au cours des derniers mois, il s’est abstenu de prononcer ce mot tabou depuis son arrivée dans le pays, comme lui a recommandé le clergé local.

Bien que les Rohingyas soient installés depuis des générations dans l’État de Rakhine, dans l’ouest du Myanmar, la majorité bouddhiste du pays les considère comme des « Bengalis », des étrangers arrivés illégalement dans leur pays depuis le Bangladesh voisin.

Le haut clergé bouddhiste a mis plusieurs années avant de bannir le mouvement extrémiste et islamophobe dirigé par Ashin Wirathu, qui s’attaquait ouvertement aux Rohingyas, mais ne s’est jamais exprimé en faveur des membres de cette minorité musulmane.

Les moines ont un poids considérable au Myanmar, tant sur le plan religieux que politique. Ils ont notamment été en première ligne de plusieurs manifestations contre la junte militaire, parfois au prix de leur vie.

Le discours du pape n’a pas été bien accueilli par tous. « Nous sommes heureux qu'il n'ait pas prononcé le mot Rohingya, mais je veux lui suggérer de lire le Coran pour voir s'il pense toujours que c'est une religion de paix », a notamment commenté Sithu Myint, militant nationaliste proche des moines radicaux.

Le pardon, plutôt que la revanche

Plus tôt dans la journée, le pape a recommandé le pardon aux quelque 150 000 fidèles rassemblés au parc Kyaikkasan pour une messe en plein air, même si « beaucoup portent les blessures de la violence, qu’elles soient visibles ou invisibles », a-t-il dit dans son homélie.

Le chemin de la revanche n'est pas le chemin de Jésus. le pape François

Dans une prière en langue karen, minoritaire dans le pays, le pape François a notamment invité les fidèles à prier pour que les « dirigeants du Myanmar » se prononcent pour « la paix et la réconciliation » et « la fin du conflit dans les États de Kachin, Rakhine et Shan ».

Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix 1991, a entrepris des négociations avec 17 des 20 groupes ethniques du pays. Certains d’entre eux – les Karens, les Kachins, et les Shans, notamment – sont engagés dans des conflits armés qui ont fait des milliers de morts au fil du temps.

Le pape François doit se rendre jeudi à Dacca, au Bangladesh, deuxième et dernier arrêt de son voyage, où il doit notamment rencontrer des représentants des Rohingyas. Il n’est cependant pas prévu qu’il se rende dans les camps qui les abritent.

Imam rohingya dans le grand camp de Kutupalong, Hassan Arraf ne cache pas qu’il espère que l'aura du souverain pontife permettra de changer leurs vies.

« La façon dont [les Birmans] nous ont torturés, aucune religion au monde ne le permet. C'est un grand leader d'une autre religion, mais je crois que c'est un homme sage », a-t-il déclaré à l’Agence France Presse.

Je pense qu'il sera à même de comprendre ce que nous avons traversé. Et il peut demander au gouvernement de la Birmanie de régler cette question et de pacifier la région. Hassan Arraf

L’imam est toutefois l’une de rares personnes à savoir réellement qui est le pape dans le camp de Kutupalong. Vivant dans une société rurale pauvre, sans ouverture sur le monde, les Rohingyas n’ont qu’un accès restreint au système scolaire et nombre d’entre eux sont analphabètes.