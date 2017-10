Le Parlement catalan convoqué jeudi afin de préparer la riposte à Madrid

Le Parlement catalan se réunira jeudi pour déterminer de quelle façon il répondra à la volonté de Madrid de suspendre vendredi l'autonomie de la Catalogne.

Samedi dernier, le gouvernement espagnol du président Mariano Rajoy a demandé au Sénat, contrôlé par son parti, de destituer le gouvernement indépendantiste catalan en vertu de l'article 155 de la Constitution. La Chambre haute espagnole doit décider vendredi si elle acquiesce à la demande du gouvernement. Ajouté à la Constitution en 1978, l'article 155 n'a jamais été utilisé jusqu'ici en Espagne.

Lundi matin, la vice-présidente espagnole, Soraya Saenz de Santamaria, a expliqué que dans l’éventualité où le Sénat approuverait la suspension du gouvernement catalan, Madrid nommera aussitôt un représentant unique pour gouverner la région jusqu’à la tenue d’élections régionales anticipées, dans six mois.

Tous les hauts fonctionnaires catalans seront limogés et le président Carles Puigdemont n'aura plus aucun pouvoir dès samedi, a prévenu Soraya Saenz de Santamaria sur les ondes de la radio Onda Cero.

Le président de la Generalitat [ Carles Puigdemont] n'exercera plus ses fonctions une fois cet accord publié. […] Il n'aura plus de signature, il ne pourra plus prendre de décisions valables, il ne touchera plus son salaire. Soraya Saenz de Santamaria, vice-présidente du gouvernement espagnol

Le président catalan sera aussi privé de ses gardes du corps, de son appartement à Barcelone, dans le palais de la Generalitat, ainsi que de ses voitures de fonction. Le Parlement et les médias publics catalans seraient quant à eux placés sous tutelle.

La vice-présidente espagnole n'a cependant pas précisé quelles mesures prendrait son gouvernement si Carles Puigdemont désobéissait.

Le gouvernement indépendantiste de Carles Puigdemont a menacé de faire voter une déclaration unilatérale d'indépendance par le Parlement catalan, où il est majoritaire, si Madrid suspend son autonomie. La CUP de son côté, un petit parti d'extrême gauche formé d’indépendantistes radicaux, le presse de le faire sans attendre.

Madrid s'attaque aux finances de la Catalogne

En plus de la menace de tutelle politique que brandit Madrid pour forcer les indépendantistes catalans à ployer le genou, le gouvernement espagnol entend prendre complètement le contrôle des finances de la Catalogne.

Les finances de la région sont déjà sous une tutelle partielle de Madrid depuis la mi-septembre, deux semaines avant le référendum d’indépendance tenu le 1er octobre malgré une interdiction de la justice espagnole. Les salaires des 170 000 fonctionnaires catalans sont maintenant versés directement par Madrid, comme les factures de ses fournisseurs.

Cette fois, le gouvernement de Mariano Rajoy veut mettre la main sur les « recettes » perçues directement par le gouvernement catalan. Ces recettes sont composées de certains impôts sur le patrimoine et des successions ou de frais d'inscription dans les universités. Ces sommes représentent environ un quart des revenus de l'exécutif catalan.

Une fois ses finances sous tutelle, le gouvernement catalan ne pourra plus dépenser d’argent sans faire contresigner toutes ses décisions par le ministère espagnol du Budget.

Vers qui se tourneront les autorités catalanes?

Si l’autonomie de la Catalogne est effectivement suspendue, le responsable des relations extérieures de l'exécutif catalan, Raul Romeva, a déclaré lundi à la BBC que la police et les pouvoirs publics catalans devront suivre les instructions des institutions catalanes démocratiquement élues plutôt que les ordres de Madrid.

Selon Raul Romeva, les autorités publiques et policières catalanes ne suivront pas les ordres du gouvernement espagnol si ce dernier prend le contrôle de la Catalogne.

Au moins deux chefs de police catalans ont été arrêtés et accusés de sédition par la justice espagnole à la suite d'événements survenus pendant la campagne référendaire.

Réagissant lundi matin à ce qu’il qualifie de « plus grande agression contre les droits individuels et collectifs du peuple catalan depuis la dictature du général Franco », le parti d’extrême gauche catalan CUP a appelé lundi à une vaste campagne de désobéissance civile sous la forme d’une résistance non violente, mais déterminée.

Déjà, les pompiers membres de l'Assemblée nationale catalane, environ la moitié du corps, affirment qu'ils reconnaîtront uniquement l’autorité catalane.

« Si une route est bloquée [par des manifestants] et qu'on nous demande de la débloquer, il est probable que nous ne répondions pas », a expliqué un membre de ce collectif, sous couvert d'anonymat.

Des associations étudiantes ont également appelé à une grève dès jeudi à Barcelone, en plus du syndicat majoritaire dans l'enseignement en Catalogne, USTEC, qui a lui aussi annoncé qu'il ne reconnaîtrait que ceux qui « représentent la légitimité populaire » et a appelé « la communauté éducative à résister aux exigences » de l'État central.

Trouver refuge en France

Considérant que « l’Europe ne joue pas son rôle », des militants de la cause catalane du département français des Pyrénées-Orientales ont offert « l'hospitalité au président Carles Puigdemont, pour un gouvernement catalan en exil à Perpignan ».

« Comme l'orage se prépare, on propose aux gens de s'organiser sur notre site pour voir les possibilités d'accueil et d'hébergement du gouvernement catalan et des gens qui seraient obligés de partir », précisent-ils dans un communiqué.

Le département des Pyrénées-Orientales a longtemps fait partie de la Catalogne et n'est devenu français que dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. De nombreux républicains catalans fuyant la dictature franquiste y ont naturellement trouvé refuge à la fin des années 30.